港股上漲「當地財團卻倒下」！謝金河示警：台灣命運恐由別人決定

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

2025/07/04 01:08

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河本月3日在臉書提及港股近期表現。2019年發生反送中運動，大批民主派人士遭鎮壓、逮捕，香港在所謂「一國兩制」保障下的行政、立法、司法等制度獨立名存實亡，此後港股是一年比一年慘。謝金河指出，今年是港股近些年來表現最好的一年，但背後真相悲催，今年港股上漲主要來自中國企業，香港本地財團正快速殞落，以香港為鑑，「台灣的政局如果沒有翻轉，未來命運會和香港相近，命運是別人決定的！」

謝金河3日在臉書以「香港人的明天一定不是香港人自己決定的！」為題發表貼文，「前天香港股市休市一天，想說發生什麼事？原來是香港回歸28年纪念日，依照慣例，有升旗典禮，也有酒會，但熱鬧程度已經一年不如一年。如果從資本市場來看，連續跌很多年的香港股市，今年表現是最好的一年。上半年恆指上升20%，國企指數上漲19.1%，對比上海A股小漲2.76%，深圳成份指數下跌1.93%，滬深300下跌0.58%，同樣是在中國治下，不同的市場卻有不一樣的漲跌。」

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「港股成為中國科技股的天空」

他接著說：「最主要的是，香港的角色正悄悄改變，在美中角力愈來愈激烈的情況下，中共中央讓香港股市走向世界，重量級的電商集團阿里巴巴、京東、網路媒體公司網易、影音平台嗶哩嗶哩、網際網路公司百度都回到香港上市。接下來是在A股、H股雙掛牌的把重心轉移到香港，例如中國電動車龍頭比亞迪、中國最大水泥生產商海螺水泥、積體電路製造公司中芯國際等，然後是把純A股的企業請到香港上市。」

「今年最盛大的是中國電池製造商和技術公司寧德時代、中國最大調味料製造商海天味業 ，然後是一大堆生技公司像恆瑞醫藥等跑到香港上市，香港股市逐漸成為中國生技產業集資的重鎮。還有知名飲料品牌蜜雪冰城，一上市居然創下618.5港元天價，布魯可（中國最大玩具商）在泡泡瑪特（玩具製造商）狂漲下也大漲到198港元。」

謝金河表示，「中國正把香港股市（恒生指數）當成美國股市的Nasdaq（那斯達克綜合指數）、比亞迪對比特斯拉、小米對比蘋果、百度如Google、阿里巴巴和拼多多如亞馬遜、金山雲如微軟、騰訊有如美國的Meta……這次Deepseek帶給中國科技股力量，而這些新科技公司都以香港籌資為基地。今年小米，比亞迪都在香港大集資。」

「今年香港股市上漲主要是來自中國的企業，從泡泡瑪特到小米等，但香港本地財團正快速殞落。今年以來，原來的（香港）舖王鄧成波去世後，下一代正斷尾求生。2000年前後，不可一世的楊受成集團現在兵敗如山倒，七家上市公司都剩殘值。新世界集團也在掙扎，最近處分大樓拿882億港元去換取銀行融通，財務壓力爆棚。」

謝金河說，「從這裡可以看出，香港股市逐漸成為中國科技股的天空，香港本地集團逐漸被擠出，最顯著的是代表香港庶民消費的餐飲大家樂到大快活，均一年不如一年，大家樂在2016年反送中之前，股價最高39.6港元，現在剩5.02港元；大快活從30.4跌到6.78港元。」

最後謝金河直言，「來自中國內地的民眾大量湧入香港，而高端人口反向出走，乍看香港股市欣欣向榮，但創造好景的，卻和香港一點關係都沒有，香港本地財團卻一家一家倒下……台灣的政局如果沒有翻轉，未來命運會和香港相近，命運是別人決定的！」

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