為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蕭美琴遭中方跟監 捷克參院外委會主席：應驅逐中國外交官

    捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（左）說，中國對台灣最高代表在捷克訪問期間進行監控，是完全不可接受的。（資料照）

    捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（左）說，中國對台灣最高代表在捷克訪問期間進行監控，是完全不可接受的。（資料照）

    2025/07/03 22:34

    〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社書面專訪時表示，當一個國家進行恐嚇，就是國家恐怖主義行為，他已明確呼籲捷克外交部驅逐涉案（中國）外交官，「此計畫已被考慮過」。

    費雪表示，中國對台灣最高代表在捷克訪問期間進行監控，是完全不可接受的，捷克是個主權國家，政府必須堅定維護主權、妥善接待來賓，外國的干涉與「妥善接待」背道而馳。

    費雪認為，捷克政府對此威脅程度的回應完全不足，他去年4月已明確呼籲外交部長驅逐涉案的（中國）外交官，計畫以中國大使館車輛撞擊載有台灣副總統當選人的車輛，已嚴重違反「維也納外交關係公約」。

    費雪表示，這起令人震驚的事件明顯超過底線，一個在外國策劃如此明目張膽的政治暴力行動的國家，顯然不是一個可以被稱為尊重國際外交準則的國家，一位受保護的外國高級官員訪客遭到恐嚇和威脅。

    費雪強調，當一個國家進行恐嚇，就是國家恐怖主義行為，唯一可行的回應是強硬且毫不妥協，目前捷克參議院外委會未將此事列入議程，「但我可以告訴你，驅逐外交官的計畫已被考慮過。外交部如此軟弱的反應令人費解。」

    副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨；圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

    副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨；圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播