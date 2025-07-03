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    罷免馬文君、游顥8/23投票撞「 鬼門開」 罷團推文宣：本日宜罷惡煞

    馬文君、游顥罷免案成案，定8/23投票，罷團創意日曆出爐，顯示當天是農曆開鬼門，宜罷惡煞。（all罷馬志工團提供）

    馬文君、游顥罷免案成案，定8/23投票，罷團創意日曆出爐，顯示當天是農曆開鬼門，宜罷惡煞。（all罷馬志工團提供）

    2025/07/03 21:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立委馬文君、游顥罷免成案，定8月23日投票，這天剛好是農曆七月一日開鬼門，罷團發揮創意，仿日曆格式製作文宣喊出，「農曆鬼門開」，「宜同意罷免馬文君、游顥」，上午8時到下午4時是吉時，幸運物為「身分證、印章」，與「游頭馬面」相沖，提醒鄉親當天投票適合罷免除煞。

    藍委委馬文君、游顥罷免案8月23日投票，這天還有公投投票，目前在查對程序的5個罷免補件案，若順利成案，預料也是8月23日投票。罷馬、罷游志工團上月中旬就開始宣傳投下同意票，昨天確定投票日期後，展開「全力應戰」模式。

    罷馬和罷游志工團沒有經費和行政資源，但跳脫傳統選舉模式，融入活潑的創意，all罷馬志工團以8月23日為主角，仿日曆格式推出文宣，今年農曆閏六月，農曆七月比去年晚了快20天，七月一日開鬼門剛好是罷免投票日，文宣的農曆特別抬到最上方，以「農曆鬼門開」對仗「罷免除匪害」。這天也是823砲戰紀念日，日曆也標出「823紀念日」適合「罷惡煞」。

    為加強民眾印象，日曆因應民間習俗印出吉、沖、宜、煞事項。吉時是上午8時到下午4時的投票時間，「宜罷免馬文君、游顥」，與「游頭馬面」相沖，當天幸運物是「身分證、印章」，宣傳這天適宜帶身分證印章去投罷免馬游。

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