他天真說中共統一台灣「健保別倒」 胡采蘋吐槽吸逾萬人看笑話！

有人在網上說中共可以統一台灣，但健保不要倒，沒有健保不方便，引發討論。（資料照）

2025/07/03 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日才有民眾黨支持者高喊兩岸若開戰，將「義無反顧投誠解放軍」讓輿論炸鍋，隨後又有人在網上天真地說中共可以統一台灣，但健保不要倒，沒有健保不方便。對此，財經網紅胡采蘋吐槽，中共是一個以黨領國的系統，黨比人民重要，台灣若真的被併吞，是不可能還會有全民健保可用的！

胡采蘋今天（3日）在臉書發文，「剛剛看到有人說，中共統一台灣的話，希望健保不要倒，其他倒一倒就算了，沒有健保真的很不方便。其實台灣被統一的話，當然是整個台灣的醫療體系都會讓領導先看病啊，共黨高層幹部應該都會很想來台灣看病和住院，剩餘的醫療資源才會看台灣人，台灣人不夠看的話，可能可以去福建或廣東浙江看他們一般的人民醫院。」

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她接著說：「不只是共黨高層可以優先，甚至很多醫院會被分出來一個特別的區塊，專供高層看病，例如北京最有名的是解放軍301醫院，他們有一個『南樓』，一般民眾是不能進去的。」

「如果去一般醫院的話，可能也要注意那個科室有沒有被賣出去，我記憶最深刻的就是有一個陝西大學生魏則西，他得到罕見癌症，全家傾家蕩產到北京治病，住在武警北京第二醫院，這是一家最高等級的三甲公立醫院，號稱可以保他二十年。但後來他們發現，他所求診的生物診療中心，竟然被武警醫院外包給福建莆田醫院（名聲幾近江湖郎中騙子），他在那個醫院裡面，看他病的人卻是外面的郎中。」

胡采蘋直言，「中共是一個以黨領國的系統，黨優先於人民，中華人民共和國憲法第一條就是『社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或個人破壞社會主義制度』，你以為還會有全民健保嗎？」

貼文曝光後吸引逾萬人按讚，網友紛紛嘲諷，「會對中國統治有期待的人，已經不是蠢可以形容了」、「講出這種話的人真的懷疑他們智商，器官馬上變國有還全民健保咧！」、「而且他怎麼確定他一定還能用到醫療系統？搞不好他的器官們都已經被明碼標價好了呢」、「只有全民器官，沒有全民健保」、「應該只剩『全民不保』」、「在座的各位都是中國官員的備用器官庫」。

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