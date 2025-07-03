726罷免投票 卓榮泰：防黑道及境外勢力介入

罷免、公投投票將陸續展開，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時提醒，請檢、警、調等機關保障合法、取締非法，對任何聚眾滋擾或賄選行為，並積極防杜黑道及境外勢力介入，以穩定各種投票行為安定，確保民主結果。（行政院提供）

2025/07/03 21:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕罷免、公投投票將陸續展開，行政院長卓榮泰今（3）日主持治安會報時提醒，各縣市罷免案及全國性公投將於本月、下月陸續展開，預期將有多場集會遊行及宣講造勢等活動，請檢、警、調等機關保障合法、取締非法，對任何聚眾滋擾或賄選行為，應全力查察、嚴正究辦，並積極防杜黑道及境外勢力介入，以穩定各種投票行為安定，確保民主結果。

此外，卓揆強調，各單位應持續提高工作量能，並透過橫向聯繫相互支援，做好公共設施、大眾運輸及關鍵基礎設施等安全維護工作，尤其總統賴清德已宣布7月是「國家團結月」，同時也是各項防災、防火及城鎮韌性演習展開的重要時期，請各部會將演練作為實務經驗的累積，並持續檢討改進，確保在面對天災地變或重大衝突時，國人生命財產安全能獲得最高保障，並將影響日常生活不便之因素降至最低。

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卓揆談到，近期受美國新關稅制度調整，相關談判持續進行中，再加上國際戰爭情勢變化迅速，中東衝突尚未平息，全球經濟及民生均面臨重大挑戰及衝擊，為確保國內治安穩定，請檢、警、調、海巡、關務、移民等各單位加強查緝詐欺、洗錢及走私犯罪，並透過跨部會合作，全力防範洗產地、低價傾銷等妨礙經濟安全犯罪。

有關打詐部分，卓揆指出，「打詐新四法」完備後，政府擁有更大執法力道，應予以善用。同時，數發部已建置「網路詐騙通報查詢網」，也以更積極有效方式，蒐報各種不法詐騙廣告資訊。他並呼籲國人勇於舉發不實廣告及網路詐騙行為，政府除依法蒐報、下架不實廣告外，亦要求網路平台業者加註警語，並請業者提高自律及落實管理作為。

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