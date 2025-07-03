罷涂權吉志工控街頭宣傳「遭包夾喊聲壓制」涂陣營：蓄意斷章取義

罷免涂權吉團隊志工（著粉色背心）在楊梅區校前路宣傳罷免，與涂陣營短兵相接，罷涂志工遭左右包夾壓迫。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/07/03 20:51

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大罷免7月26日就要投票，桃園市第二選區罷免涂權吉團隊6月30日在楊梅區校前路、環南路口宣傳罷免，與涂陣營志工短兵相接，罷涂領銜人Rick說，志工站路口，被涂陣營兵分二路近距離左右包夾，且大聲宣講壓制志工聲音，他批評此舉不夠理性；涂權吉回擊，惡罷團體蓄意以片段影片斷章取義，甚至先拿手機攝錄志工，意圖製造寒蟬效應。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊女志工小華說，當天共6人出隊，包含她有3位女志工站校前路的楊梅國中側，另2位站校前路另一側，明明空間足夠寬敞，「2隊志工的左右2邊，硬被涂陣營12位人力舉大旗包圍，聽我們喊『同意罷免』，他們就大聲公連喊3句『不同意罷免』，還喊『說謊、垃圾、罷免賴清德』，不間斷地壓制志工聲音。」

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小華也說，她昨早7點半在富岡地區大井頭土地公廟宣傳，也是一樣狀況，感覺明顯被針對。」儘管遭遇近距離的有形壓迫、以及聲音被蓋過的心理壓力，團隊仍不會放棄後續罷免宣傳。

Rick呼籲，路口是大家的，誰站都可以，但包夾團隊志工非常不理性，不管包圍人是涂支持者還是涂陣營，盼涂權吉都能主動約束相干人別做類似挑釁，傷害社會。

涂權吉反批，反惡罷志工既無言語攻擊，也無肢體衝撞，卻遭惡罷團體蓄意碰瓷，任何公民在公共空間都有表達意見的自由，並非某特定團體的表演場所，「這不是罷免團體一直強調的言論自由嗎？」請不肖份子適可而止，還給鄉親寧靜祥和的生活環境。

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