韓國瑜稱彭振聲妻尋短使台灣民主震盪 昔日韓粉陳揮文轟：沒道德！

立法院長韓國瑜消費彭振聲夫人，讓曾經力挺他的陳揮文看不下去。（資料照）

2025/07/03 22:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子輕生，藍白竟藉此憾事進行政治操作，讓大批網友看不下去。立法院長韓國瑜今天（3日）也稱彭妻的離去，使台灣民主自由受到巨大震盪。對此，曾力挺韓國瑜的名嘴陳揮文忍不住開砲，直言韓國瑜的言論不妥，「很沒有道德！」

韓國瑜今天凌晨在臉書發文，「隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。檢調及司法是維護社會正義最重要的一道防線，偵辦社會矚目的案子，更應該有完整的準備，若有足以認定觸法，則儘速偵辦起訴，讓檢辯雙方公平的進到法院審理、捍衛主張，讓法院作出公正的審判，毋枉毋縱。」

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「當法律的『無罪推定』、『比例原則』、『證據說話』這些人民曾經以為與相信的基本道理，受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？然而，受國人矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。」

「人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段、更擔心司法體制被利用，對於理應無罪推定的嫌疑人及家庭，更是帶來巨大的負擔與壓力，甚至被推向崩潰絕境。公平正義是民主自由的國家最基本的價值核心，沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平。衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值。因為公平正義、民主自由，是我們2300萬台灣人的生存底線，如此，我們才能真的令逝者安息有慰、令生者得以展望前行。」

對此，昨天（2日）發聲砲轟國民黨團副書記長王育敏和立委翁曉玲開記者會聲援彭振聲、譴責司法淪為執政黨政治報復工具等言論「沒有道德」的陳揮文，今天以「彭振聲妻悲劇，無涉民主自由，請韓院長三思」為題在YT開直播，表示「看到韓國瑜寫這篇文，我個人是非常的遺憾……這是發生在禮拜二早上的悲劇，韓國於到今天凌晨才寫，這個時間上是晚了2天，韓國瑜想了2天寫出個東西對不對好不好，這個可受大家公評，但他現在不是平民百姓，而是立法院長，立法院長的身分去講這些東西，我認為是不妥啦！」

他接著說：「這就是我昨天批評國民黨的王育敏委員，韓國瑜犯的是一樣的錯。我們在看這種輕生的社會新聞，就我以前在跑新聞的經驗，社會記者第一個一定去問承辦的員警當事人有沒有留下遺書，彭振聲他是彭夫人最親近的人，那（生前）有沒有什麼蛛絲馬跡，或是交代了什麼事情什麼的，這個我們都不知道。那遺書的部分，就目前的新聞來看，我也沒看到說彭夫人有留下什麼隻字片語。」

「回到韓國瑜這篇臉書貼文，我沒有要窺探別人的隱私或是彭妻輕生的原因，但我要講的是，彭振聲夫人的悲劇、意外、不幸，跟台灣民主自由的關聯性是什麼？我平心而論，我完全察覺不出來！這個跟台灣的民主自由有什麼關係呢？韓國瑜你是立法院長，你在寫這個臉書的時候，你要想清楚啊！就像我昨天批評王育敏一樣，你是知道彭妻為什麼尋短嗎？她有講嗎？什麼叫做她被司法逼迫什麼的，你們在講什麼？你們知道你們在講什麼嗎？你們有任何證據說她是因為司法逼迫所以走上絕路嗎？」

「王育敏妳的水準不就跟黃國昌一樣嗎？說彭振聲的太太是被逼死的，誰逼她呢？是法官逼她還是檢察官逼她？還是你們要告訴我是賴清德逼她？你們沒有什麼證據啊！我們這些不知道彭妻尋短原因的人，能做的就是祈福她一路好走，跟彭振聲說聲節哀，你們去過度臆測、去假設、去瞎掰、去猜彭妻為什麼去做這件事，那個是很沒有道德的啊！黃國昌、王育敏，甚至包括寫臉書的韓國瑜，你們怎麼知道呢？她的離開、她的悲劇到底又跟台灣民主自由有什麼關係呢？我認為韓國瑜於這臉書完全是模糊了焦點，不曉得他在寫什麼。」

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