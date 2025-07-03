中共藉三個「80週年」爭歷史詮釋權 梁文傑：在中國寫抗戰真相是要被抓的

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/03 20:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共下半年對台統戰工作將圍繞在抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復3個「80週年」，對外宣稱台灣是中國一部分，並舉行93大閱兵爭奪歷史詮釋權。陸委會發言人梁文傑今天說，現在在中國大陸要撰寫或評論抗戰時，是不能夠寫真相的，寫真相是要被抓的，這個就是現狀。

梁文傑在陸委會記者會指出，國防部和退輔會將舉辦一系列活動，國防部在國家圖書館有辦抗戰史料展，大家有興趣可以去看。我們不會像中共那樣弄大規模的閱兵，用舉國之力突出共產黨在抗戰中的領導地位。

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梁文傑提及，中共為什麼要花這麼大的資源紀念抗戰80週年，就是因為它不這樣做，大家會覺得共產黨其實沒有什麼貢獻，所以要花這麼大的資源才能樹立權威，突出共產黨的領導地位，但台灣不需要這麼做，因為歷史真相是很清楚的。

梁文傑說，在胡錦濤時代，中共還比較願意承認中華民國政府在抗戰中的貢獻。胡還說國民黨在正面戰場的主要作用，但現在更突出是講共產黨的領導地位。他批評，現在在中國大陸要撰寫或評論抗戰時，是不能夠寫真相的，寫真相是要被抓的，這個就是現狀。

此外，陸委會認定「金廈泳渡」是廈門市政府對金門的統戰活動，不希望金門縣政府配合中共舉辦。有媒體質疑，陸委會一路打壓宗教交流、兩岸旅展、兩岸媒體高峰會。

梁文傑回應，泉州富美宮是來台遶境，遶境是巡視自己領域，藉由出巡把台灣的所有蕭氏王爺廟都視為子廟或分廟，這個我們當然不允許。而且上次富美宮還用「人神分離」進來，這樣的活動我們是反對的。

梁文傑進一步說，兩岸旅展是把中國旅行社請到台灣來賣旅程，但是觀光署的立場是，並沒有開放讓旅行社開團去中國從事團體遊，怎麼會讓他們來台賣旅程。至於兩岸媒體峰會，以前台灣有媒體高層去聽中國全國政協主席汪洋訓話，這些都是不好的。

另外，中國涉台學者包括嚴安林、李鵬、信強、盛九元等人，與台灣偏綠營的學者洪耀南、吳瑟致等人，近日在澳門參加兩岸關係研討會。梁文傑則說，這樣的對話是滿健康的，互相了解對方想法，對這部分沒有特別評論和意見。

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