為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共藉三個「80週年」爭歷史詮釋權 梁文傑：在中國寫抗戰真相是要被抓的

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/03 20:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共下半年對台統戰工作將圍繞在抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復3個「80週年」，對外宣稱台灣是中國一部分，並舉行93大閱兵爭奪歷史詮釋權。陸委會發言人梁文傑今天說，現在在中國大陸要撰寫或評論抗戰時，是不能夠寫真相的，寫真相是要被抓的，這個就是現狀。

    梁文傑在陸委會記者會指出，國防部和退輔會將舉辦一系列活動，國防部在國家圖書館有辦抗戰史料展，大家有興趣可以去看。我們不會像中共那樣弄大規模的閱兵，用舉國之力突出共產黨在抗戰中的領導地位。

    梁文傑提及，中共為什麼要花這麼大的資源紀念抗戰80週年，就是因為它不這樣做，大家會覺得共產黨其實沒有什麼貢獻，所以要花這麼大的資源才能樹立權威，突出共產黨的領導地位，但台灣不需要這麼做，因為歷史真相是很清楚的。

    梁文傑說，在胡錦濤時代，中共還比較願意承認中華民國政府在抗戰中的貢獻。胡還說國民黨在正面戰場的主要作用，但現在更突出是講共產黨的領導地位。他批評，現在在中國大陸要撰寫或評論抗戰時，是不能夠寫真相的，寫真相是要被抓的，這個就是現狀。

    此外，陸委會認定「金廈泳渡」是廈門市政府對金門的統戰活動，不希望金門縣政府配合中共舉辦。有媒體質疑，陸委會一路打壓宗教交流、兩岸旅展、兩岸媒體高峰會。

    梁文傑回應，泉州富美宮是來台遶境，遶境是巡視自己領域，藉由出巡把台灣的所有蕭氏王爺廟都視為子廟或分廟，這個我們當然不允許。而且上次富美宮還用「人神分離」進來，這樣的活動我們是反對的。

    梁文傑進一步說，兩岸旅展是把中國旅行社請到台灣來賣旅程，但是觀光署的立場是，並沒有開放讓旅行社開團去中國從事團體遊，怎麼會讓他們來台賣旅程。至於兩岸媒體峰會，以前台灣有媒體高層去聽中國全國政協主席汪洋訓話，這些都是不好的。

    另外，中國涉台學者包括嚴安林、李鵬、信強、盛九元等人，與台灣偏綠營的學者洪耀南、吳瑟致等人，近日在澳門參加兩岸關係研討會。梁文傑則說，這樣的對話是滿健康的，互相了解對方想法，對這部分沒有特別評論和意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播