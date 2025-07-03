海上執法轉化為守護國安 海巡署爭取295億元國土安全韌性特別預算

海巡署爭取特別預算執行第二波大轉型。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/03 20:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年來中國持續加大灰色地帶襲擾，海巡署已從原有海上執法角色，調整更多比重至國安任務，海洋委員會主委管碧玲表示，海巡署需要特別條例預算進行第二波大轉型，尤其須導入新興科技，包括岸際的雷達、紅外線、環島智慧型監控系統、空中無人機、水面無人艇等相關應勤裝備；另增加水下偵蒐及海域感知能力。期盼外界支持此次改善體質的295億元轉型預算，將讓整個海巡從平面偵蒐，蛻變為海空一體全天候立體的監偵網。

管碧玲今日出席行政院會議表示，政府過去15年共編列784億元海巡造艦計畫，其中馬總統228.63億元、蔡總統555.39億元，這些計畫使海巡署有了第一波轉型，艦艇的大型化以守護海疆。這次積極爭取「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」納入295億餘元預算，希望秉持過去超越黨派之精神，全力支持海巡現代化與整體能量強化。

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立法院三讀通過「財政收支劃分法」，明年起調整中央與地方財源分配，而提升國土安全韌性需要充足預算，海委會規劃於114-116年期間推動「海空一體、海域調查、海巡韌性」建案，在政府平滑預算政策下，明年將無法編足110億元、後年無法編足185.35億元，造艦、情監偵、廳舍、碼頭計畫勢必延遲推動，無法應對目前複合多元威脅。

管碧玲呼籲，「海巡守護國家，國家要守護海巡」，政府提出特別條例並編列特別預算，是顯示國家的決心，更是對台灣人民的保證，我們要的不是對抗，而是穩定，未來將落實「我們看見威脅，也必須準備好面對威脅的韌性」，讓海洋不只是疆界，更是台灣安全的第一道防線。

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