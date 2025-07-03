京華城案開庭 柯文哲：彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！

柯文哲庭訊時對檢方嗆聲，「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！」。（資料照）

2025/07/03 19:59

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今傳喚時任北市都委會幕僚蔡立睿、都發局科長林芝羽作證，前台北市長柯文哲於庭訊結束前說「國家在內耗」，並再次對檢方嗆聲「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！」但柯的律師直到退庭為止，並未聲請勘驗彭妻的筆錄。

由於彭振聲的妻子1日上午墜樓身亡，合議庭原定7月10日（下週四）由彭振聲以證人身分作證，審判長今說確定延期，「原因不樂見」，10日當天改為勘驗都委會專案會議等3場會議錄音。

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檢察官聲請勘驗都發局的專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議等三段錄音錄影，柯文哲聞言表示，京華城案送研議之後，他就沒再碰過，他質疑檢察官一直提出勘驗，是在懲罰被收押的他們。應曉薇、沈慶京的律師都認為沒有勘驗的必要，若要勘驗，也建議在交保後再勘驗。

柯文哲說，前天勘驗北檢偵訊鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，過程就讓大家知道檢察官郭建鈺是怎麼問案的，他質問蒞庭檢察官「你們還要為郭建鈺辯護嗎？」

柯的律師鄭深元表示，下週空出來的庭期，建議可用以提前傳喚日後要傳的證人，以利早日詰問完畢，鄭深元也當庭捨棄傳喚北市前法務局長袁秀慧、地政局長陳信良、都發局長簡瑟芬等3人作證，以加速本案審理。

鄭隨後就對檢方開砲說，維護公正審判是法院的責任，不允許檢方在詰問證人的前後，對證人施壓、警告，像朱亞虎、陳俊源最近都因另案被北檢偵辦，而檢方日前提出的第18份補充理由書，還提到要撤回對邵琇珮的減刑寬典。

檢察官反駁指出，檢方並未在詰問前後接觸證人，而證人是否另有涉及其他案件，本案檢察官並不清楚，也不便置喙；而邵琇珮日前是以證人身分作證，尚有待合議庭確認她的證詞，是否就是她被告身分的答辯方向，檢方並未改變對邵的求刑意見。

柯文哲隨即又拿起麥克風搶話說：「那彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！反正被關的也不是你們」，「這麼多證人問來問去，想判我有罪就明講，是真的有收賄還是你們在執行上面的任務」。

檢察官再次反駁，這是法律案件，京華城案靠著沒有前例的獨特方式，取得上百億元利益，檢察官一定要追究其間不法，證據顯示柯文哲收沈慶京1500萬元、侵占政治獻金都是事實，檢方辦案沒有受到壓力。

台北地院審理京華城貪污案，今天上午提訊前台北市長柯文哲。（記者王藝菘攝）

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