「雜湊值」將性影像轉代碼 劉世芳：減少兒少警詢重複陳述傷害

刑事警察局預防科長林書立說明，雜湊值類似QR Code，會將一段兒少性影像，轉換為英文與數字，警方不用找被害人重複陳述。（記者李文馨攝）

2025/07/03 20:32

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法草案」，部長劉世芳說，透過資料庫比對雜湊值方式，具有生物辨識像是人臉就會變代號，減少兒少被害人警詢重複陳述的二次傷害；刑事警察局補充，雜湊值如QR Code，會將一段兒少性影像轉換為代碼。

內政部說，兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法依據去年8月7日總統令公布「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正案授權訂定的子法，同時也參照兒童權利公約第25號一般性意見第45點，為防止兒少在調查和司法程序中再次受到傷害。

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內政部指出，新訂辦法規範警察機關透過運用「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫」偵辦兒少性剝削犯罪案件時，將查獲兒童或少年性影像運算產生的雜湊值，與過去查獲性影像進行雜湊值驗證查詢，輔助確認是否為前案查獲的同一性影像，但不儲存所查獲的兒少性影像檔案，以避免資安疑慮。

劉世芳說，兒少性犯罪案件，為防止被害人重做筆錄，希望能減少被害人暴露在二次傷害下，因此利用電腦技術，將具有生物辨識，如人臉等變成代號，傳送給地檢署、法院時，只要經過電腦還原，就可以達到問案需求。

刑事警察局預防科長林書立說明，雜湊值類似QR Code，會將一段兒少性影像，轉換為英文與數字，並成為警方的資料庫，因此不用找被害人重複陳述；這些證物庫在擷取雜湊值之後，就會依規送給地方檢察署或少年法院存放，警察機關也不會再去看到相關影像，檢少被害者重複陳述的機會。

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兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法。（內政部提供）

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