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    中配繳交除籍證明期限截止 陸委會：1668人失聯未繳

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/03 18:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府要求在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於6月30日截止。陸委會發言人梁文傑今天說，已繳交6087人，一週增加553件，經移民署同意「具結」或「展延」2695人，目前仍有1668人失聯，會透過各種方式尋找，不會直接取消台灣身分。

    梁文傑指出，因為取消台灣身分是很重大的事，我們會透過各種方式盡量找到當事人，不會直接把身分取消，但是補繳的手續還是要做，因為現在是主動清查，請你配合補繳，以後被人檢舉，確實有雙重身分，就須按照規定辦理。

    梁文傑舉例，例如有中配開一家麵店，跟隔壁有競爭關係，被人檢舉有雙重身分，政府就必須處理，希望還沒補繳的1668人，可以趕快來補繳。

    梁文傑強調，過去發給中配身分時，都會先給台灣身分，然後要求3個月內要回中國拿到除籍文件，否則3個月一到，就把台灣身分取消，以後這部分會非常嚴格執行。

    梁文傑進一步說，實務上，有一些人先拿到身分，但是用各種理由拖延、逃避不願回去做除籍動作，為了不再有新的個案發生，這樣的狀況以後會很嚴格執行。

    關於未來是否會要求先繳除籍證明，有繳的話才會發中華民國身分證？梁文傑回應，這個已經行之多年，所以未來還是會採取先取得台灣身分，然後要求在3個月回去拿除籍證明的做法。

    梁文傑重申，以後就是會嚴格執行，三個月如果你沒有拿回來的話，那就對不起，我們會嚴格執行。

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