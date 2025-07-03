陸委會認定「金廈泳渡」是統戰活動 梁文傑：去那邊要接受統戰洗禮

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/03 18:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國主辦的「金廈泳渡」將於7月26日舉行，中央要求金門縣府勿配合辦理。陸委會發言人梁文傑今強調，「金廈泳渡」活動本來就是廈門市政府對金門的統戰活動，我方會審慎處理。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，中共去年還把「金廈泳渡」包裝成海峽論壇的分支活動，亦即是海峽論壇分支之一，所以這個活動的本質，不是單純運動，只要有去過廈門參加就知道，去那邊要接受統戰洗禮。

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梁文傑說明，我方的考慮是，去年7月30日金門三無漁船翻覆事件，雙方簽署協議紀要後，中國海警仍不斷侵擾金門水域，平均每個月侵擾4次、每次2小時，目前已經有77次，這對兩邊舉辦交流活動產生不利影響。

梁文傑提及，以目前來講，這次申請很多中共政府官員要來和電視台記者做網路直播，甚至申請無人機要空拍，所以我們會做審慎審查，因為這次是在廈門舉辦，等於是從廈門游過來，要進入我方禁制區水域，不僅只有選手個人，還有很多拍攝船，我們對此會謹慎處理。

梁文傑進一步說，該活動分成兩部分，一個是從廈門游過來。另一部分是「金門海上長泳」，海上長泳因為是金門主辦，且在我方水域，這部分是沒有問題；關於7月26日能否舉辦「金廈泳渡」？梁回應，目前還在審查。

有媒體質疑，為何去年不算統戰，今年卻是統戰？梁文傑說，「我沒有說去年不算統戰」，「金廈泳渡」本來就是廈門市政府、福建省政府對金門的統戰活動。

關於海基會祕書長羅文嘉去年有參加活動，是否金門主辦「金廈泳渡」就可以？梁文傑回應，「我不會這樣說」。去年是金門縣政府主辦，從金門這一端游到對岸，今年是廈門主辦，從廈門游到金門進入我方水域，現在海巡人員疲於奔命，若舉辦的話，海巡需要戒護，不是想辦就可以辦。

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