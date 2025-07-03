小紅書未使用仍可抓取手機資料 劉世芳令內政部全面刪除5中製App

內政部劉世芳說，國安局昨天發布5款App屬於國安預警，她今天要求內政部及其所屬的同仁，將手機內相關App全部刪除，因為對國安危害太大。（記者李文馨攝）

2025/07/03 18:24

〔記者李文馨／台北報導〕國安局昨天證實，小紅書、微博、抖音、百度雲盤及微信等5款中製App，在15項檢測中違規情形嚴重，具高度資安風險。內政部長劉世芳今天說，已要求內政部及其所屬同仁將相關App全部刪除；資訊服務司長黃國裕說，只要曾經下載過小紅書，沒有使用仍然可以抓取位置、截圖等相關資料。

內政部今天下午召開例行部務會報會後記者會，劉世芳說，國安局昨天發布5款App屬於國安預警，她今天要求內政部及其所屬的同仁，將手機內相關App全部刪除，因為對國安危害太大。

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黃國裕說，國安局昨天公布小紅書、微博、抖音等5款中國製抽驗結果，其中，小紅書15個檢驗項目全數違規、微博與抖音各有13項違規、微信有10項違規、百度雲盤則有9項違規。他指出，App風險包含蒐集位置資訊、存許通訊錄、讀取剪貼簿內容、擅自截圖或錄影、未啟動即上傳個資、封包導向中國境內、蒐集臉部與生物特徵。

他也提到，小紅書比較嚴重的事情是，只要曾經下載過App，沒有使用仍然可以抓取位置、截圖等相關資料，5款App甚至會抓取臉部特徵的生物資料。國內智慧型手機的持有率高，同仁使用的時間又特別長，因此部長也呼應國安局，請同仁不要安裝或下載相關App。

至於過去曾經下載小紅書要如何「乾淨移除」？黃國裕說，不管IOS或是Android系統都可以刪除App，但以技術角度來看，在本手機刪除App，還是可能有殘留資訊與程式碼在手機上，因此建議透過原廠工程師進行「最底層」的移除會比較安全。

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