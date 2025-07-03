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    聲援「亞亞」民團要求向中配除籍認錯 梁文傑斥：不知道有什麼好道歉

    曾聲援武統中配「亞亞」的台灣國際家庭互助協會、人民民主黨，今日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓外抗議，並上演行動劇。（記者陳鈺馥攝）

    曾聲援武統中配「亞亞」的台灣國際家庭互助協會、人民民主黨，今日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓外抗議，並上演行動劇。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/03 19:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部移民署要求中國籍配偶3個月內繳交「喪失原籍證明」，專案期限6月底已結束。人民民主黨及新住民團體今日前往陸委會抗議，指控賴政府把中配當「雜質」，不斷霸凌中配，要求陸委會公開道歉認錯。陸委會發言人梁文傑駁斥，不知道那個抗議團體要我們道歉什麼！不知道有什麼好道歉的，原本抗議很大聲的游智彬，也很快就回去拿了。

    曾聲援武統中配「亞亞」的台灣國際家庭互助協會、人民民主黨今日下午前往陸委會所在的中央聯合辦公大樓外抗議，上演「賴清德肅清『雜質』真分裂、陸委會霸凌中配假團結」行動劇，以頭戴梁文傑面具的方式，扮演劊子手砍向中配。

    台灣國際家庭互助協會主任龍煒璿表示，陸委會要求中配3個月內繳交除籍證明，否則將註銷台灣戶籍，這是對中配家庭的霸凌。20年來都沒有要求繳交，現在卻要求中配繳交，這是遂行賴清德的政治霸凌。

    龍煒璿聲稱，陸委會應該為霸凌中配，以及造成各種獵巫、歧視效應，公開認錯向中配家庭道歉，也應立即停止清查、要求補件，直接承諾維持尚未補件者的戶籍。

    左派人士楊祖珺則說，賴清德政府、內政部、陸委會公然違法，把中配亞亞驅逐出境，實在吃人夠夠。要求中配繳交除籍證明，讓在中國大陸的娘家、台灣的夫家都不敢聲援，害怕站出來會妻離子散。

    對此，梁文傑在陸委會記者會回應，不知道那個抗議團體要我們道歉什麼！因為實際上很多中配朋友，他們都已經去辦理了。而且現在的狀況是，只要你願意回去，基本上沒有什麼辦不下來的。對於70歲以上老人或有重大疾病等，也都用「具結」替代。

    梁文傑強調，因為這是法律規定的必要條件，就像民法修正以後，現在結婚一定要去戶政事務所登記，如果你說有請過客，親朋好友都知道，但沒有去登記，最後婚姻還是無效。

    梁文傑進一步說，我們是為了保障中配朋友的台灣身分，不知道有什麼好道歉的。而且原來抗議很大聲的，譬如游智彬也很快就回去拿了，因為知道這是台灣法律的規定，所以證明大多數的中配還是願意配合的。

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