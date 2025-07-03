館長「台灣人性命由中國14億人決定」梁文傑酸：原本猶抱琵琶半遮面 現在是袒胸露背笑迎春

陸委會發言人梁文傑今日表示，館長原本是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春，已經很直接了」。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/03 17:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢上海行返台後，連日不斷吹捧中國，近日聲稱台灣人性命由中國14億人決定，並預告將赴深圳直播。陸委會發言人梁文傑今天說，館長原本是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春，已經很直接了！在對岸的眼中應該表現很好，所以央視有給了3分鐘時間。

館長日前在直播中聲稱，「台灣是台灣人的，也是中國14億同胞人的同胞」，接著說「台灣2300萬人是決定這國家的發展方向，但是我們的性命是你們14億人去決定」。

請繼續往下閱讀...

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，「我只能說，館長原本是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春，已經很直接了」。而且館長還說，現階段任務是「讓台灣人樂意說我是中國人」。

梁文傑指出，到目前為止，館長在對岸的眼中應該表現很好，所以央視有給了3分鐘時間，央視一般是不會給人3分鐘的。館長甚至申請要在抖音、bilibili當直播主，對岸可能挺頭痛的。

梁文傑分析，因為根據中國網信辦的規定，對於直播主有一定要求，不得有大面積紋身，所以到底會不會批准，對岸一定很頭痛。因為一方面要施以好處，但對於審查標準又是重大挑戰，而且每天都要監看，對岸一定想說要怎樣處理這個問題。

梁文傑說，陸委會立場是，台商在中國賺錢的人那麼多，陸委會從來不會說「不讓你去大陸賺錢」，也不會跟台商說「你不要去大陸投資」。陸委會從事台商的關懷工作，都會提醒在那邊做生意，有一天它會要你承擔義務，以前奇美許文龍等等都有案例。

他強調，台灣商人在全世界都可以賺到錢，不過你到中國從商，賺中國的錢，就不准砸中國的鍋，不能吃飯砸鍋，這些以後都會產生相應的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法