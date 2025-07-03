紅白帖跑不完 宜蘭市長陳美玲 : 特別費根本不夠用

圖說：鄉鎮市首長特別費常用於致贈各式致意花盆。（資料照）

2025/07/03 18:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中央針對各級政府機關編列特別費，方便首長用於「紅白帖」、「饋贈」、「犒賞」及「招待外賓或員工」，宜蘭市長陳美玲說，光是紅白帖就跑不完，根本不夠用，長期累計下來，成為一筆龐大的負擔開銷。

據「鄉（鎮、市）總預算共同費用編列基準」，鄉鎮市長特別費每月列支標準範圍，以人口數多寡為級距，20萬人以上者，每月2萬7百元；10萬人以上未滿20萬人者，每月1萬9千7百元；5萬人以上未滿10萬人者，每月1萬8千7百元；未滿5萬人者，每月1萬7千7百元。

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宜蘭市是宜縣人口最多鄉鎮市，約9萬5千人，每月市長特別費落在1萬8千7百元；與未滿5萬人的大同、南澳鄉僅多1千元；市長陳美玲說，兩相比較，需要服務的民眾相差4萬人以上，但特別費只多1千元，建議在現有基礎上再按人頭增編，這樣比較公平。

陳美玲坦言，光是每月包出的婚喪喜慶禮金，特別費就不夠用，很難做到「公平分配」，是許多首長苦惱的問題，近年喪家雖婉拒白包，但花籃禮數仍少不了，基本就要1千元起跳，喜事除了禮金，還要喜幛，遇到好日子，光是紅白帖走一輪，每月不多的特別費立刻用罄，不足部分只能自行支付，何況還有額外的機關人員獎賞、慰勞或餐敘，以及訪賓支出，費用可觀。

宜蘭市1年僅有22萬4千4百元特別費，全數用於9萬5千名市民身上，平均每人分配到2.36元，雖未必人人都需要支用，但計列基準為人口數，在級距大、費用差距小的情況下，許多首長難以公平分配資源，考量中央尚未修法調整預算，為顧及所有選民感受與選舉考慮，不惜自掏腰包也要「雨露均霑」。

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