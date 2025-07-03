明上演表決戰！4100億條例協商無共識 韓國瑜：提報院會處理

立法院長韓國瑜（右）昨與民進黨團總召柯建銘（左）參與朝野協商。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/03 17:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院朝野協商今研商4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，由於朝野無共識，院會明天預計將上演表決大戰，立法院長韓國瑜宣布，本案未有共識，提報院會依議事規則處理。

國民黨團總召傅崐萁表示，特別預算4100億元納入了國土韌性1500億元，但今年的國防預算比去年多了400億元，我們哪裡不支持國防？國民黨團還提出幫國軍加薪，但民進黨毅然投下反對票，對國軍的支持是要給他安家，不是要給他坐商務艙還是頭等艙。

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傅強調，國防安全本來就要支持，也不是不能討論，但4100億元結束後還有沒有大禮包、國防特別預算要送進來？是不是國防特別預算可以概括性的來討論？這個振興產業的特別預算概括國防預算，又要再提一個國防特別預算，請執政黨說清楚。

民進黨團總召柯建銘表示，這是有關經濟發展和國土安全的韌性，你們現在講的是邏輯上的矛盾，只講經濟不會有交集，變成各言爾志，說穿了發1萬元就為了反罷免來買票。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，今天在談的是因應川普關稅下的特別條例，我們怎麼會不關心國防呢？這可以編在一般預算，不要說在野黨不重視國家安全，問題都出在總統和國安會。能源的部分可以聽聽核三公投的民意，政府的能源政策可以好好檢討。民進黨立委陳培瑜表示，這不是因應川普關稅，是因應國際情勢。

針對普發現金，國民黨立委羅智強表示，賴清德不要問羅智強或是任何人，可以去問問前行政院長蘇貞昌或陳建仁，因應經濟狀況，民進黨發過三倍券、五倍券和現金6000元，在一般民眾的心中，普發現金不是沒有道理的事情。台電撥補在立法院不是不能討論，但過去已經撥補3000億元還要撥補，但至少政府要拿出誠意，不是一直撥補還一直漲電價，台灣人民的荷包錢不能這樣花。

羅智強表示，到現在為止誰反對過1500億元的國土防衛韌性，但民進黨一定要把他放入對等關稅的特別條例中，但藍白的意思是國防歸國防，為什麼不送國防特別條例、國土安全特別條例？對等關稅可以來因應這次的對等關稅經濟風暴，國防可以對國防。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤反駁強調「我們不能夠成為洗產地！」國土安全韌性是因為要去除「非關稅壁壘」，這攸關所有的海防人員擴大整個偵蒐系統，不要輕易地在洗產地這件事被中國利用，這絕對與因應國際局勢相關，沒有國土安全，就沒有經濟安全，也就沒有民生安全。

傅崐萁質疑，今天大開眼界，起因是國際關稅情勢，但執政黨趁火打劫，把國土韌性這些東西都放進來，這到底跟支持產業有什麼關係？

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