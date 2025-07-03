新任理事資格不符遭拔 水里鄉農會恐又「變天」

南投水里鄉農會理監事改選才「變天」，惟新任派理事卻爆出有人資格不符被解除職務，後續遞補理事則為前朝人馬，農會恐又將上演翻盤戲碼。（記者劉濱銓攝）

2025/07/03 16:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會今年3月舉辦理監事改選，原本的總幹事賴育佑陣營，在理事改選中以1席之差遭翻盤，且未獲續聘總幹事，惟新任派卻遭檢舉上任的理事中有人資格不符，南投縣政府經審查後，確認其中1名郭姓理事因土地違規不符資格，因而解除其職務，並將辦理遞補，但遞補第一順位理事則是賴育佑陣營，意味水里農會變天不久恐又將翻盤。

縣府指出，水里農會在理監事改選後，就有人檢舉新上任的理事有人資格不符，當時相關檢舉案由農會審理，但因農會審查過久，且遲遲未有結論，因此最後改由縣府審查，並依法會勘被檢舉人的農地使用情況，惟新任的理事因土地資格不符，因而被解除職務，後續農會須行文公告理事遞補。

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水里鄉農會表示，有關農會相關理事檢舉案，應由農會參與審查，但最終卻遭縣府沒收權力，甚至由縣府逕自審理，產生的結果讓人無法接受，未來將循法律途徑捍衛權益。

水里鄉農會前任總幹事賴育佑說，此次農會理事共有4件檢舉案，自己的陣營就被檢舉3件，新任派只有1件，但縣府最後審查結果，僅新任派1名理事因資格不符被解除職務，呼籲農會新任派應尊重縣府審查結果，切勿杯葛，以維護農會業務順利運作。

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