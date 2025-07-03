雲林罷免丁學忠看板「被消失」 縣府認定即報即拆引爭議

罷免丁學忠的罷團「雲林拔釘」在四湖召開記者會，控訴大型廣告看板被拆除。（記者李文德攝）

2025/07/03 16:41

〔記者李文德／雲林報導〕罷免丁學忠的罷團「雲林拔釘」指控，雲林縣議員顏嘉葦聲援懸掛四湖的大型看板，遭不明人士全數拆除。經查為雲林縣政府交通工務局接獲檢舉，於上月28日拆除。罷團發言人露西歸質疑，應該要通知當事人限期改善，為何不遵守流程？縣府要保持中立，對看板應一視同仁。

雲林縣府表示，接獲四湖鄉公所轉民眾檢舉，於縣道155線與雲136-1路口搭設大型廣告物妨礙駕駛人視線，經派員實地查察該廣告物設於道路範圍內，有影響用路人安全疑慮，即依「市區道路條例」、「雲林縣懸掛競選廣告物使用管理規則」等相關規定，6月28日拆除違規廣告。

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得知為雲林縣政府派員拆除，在四湖召開記者會的罷團志工們、縣議員顏嘉葦服務團隊志工團長郭佩瑄，眼神驚訝，感到不可置信，更有志工不滿喊「在旁邊的看板應該要被拆才對」。

郭佩瑄認為，依行政流程，縣府應該通知行為人，或在該處張貼公告限期改善或自行拆除，相關行政程序恐有瑕疵。

露西歸表示，縣府應不能以這種暴力手段拆除，如果依此套標準，接下來反罷免的看板，縣府是不是也會比照，讓大家知道這不是縣府針對性的行為。

縣府表示，該廣告物位於路口10公尺範圍，屬即報即拆的違規廣告物，依法予以拆除，呼籲民眾應依規申請設置廣告物，如獲通報違規都會依規定辦理。

雲林地檢署表示，縣府執行拆除行為是否符合相關行政法規規定，會進一步查證釐清，確保行政行為是否在法律容許範圍內。

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