恐嚇北檢償命延燒！小草粉專加碼公布3法官肖像嗆聲 版主隨後落網！

「迷因台式民主」今天加碼公布承審京華城案的審判長和法官嗆聲。（圖翻攝自臉書，已經馬賽克處理）

2025/07/03 18:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳偵辦京華城弊案檢察官肖像和全名的圖文，影射前台北市副市長彭振聲妻子輕生都是檢方所逼，有激動小草在網上轉發，留下威脅檢方生命安全的文字，引發輿論熱議，相關單位、團體紛紛跳出來譴責。沒想到粉專「迷因台式民主」今（3日）加碼公布承審京華城案的法官和審判長嗆聲，同時又自行與民眾黨和小草切割。

台北地院本月1日勘驗前台北市副市長彭振聲等人偵訊錄音，突傳彭妻在高雄輕生消息，彭振聲當庭崩潰痛哭，後續請假離開法庭回高雄處理後事。而當初極力將京華城案所有責任推給彭振聲的民眾黨，當天隨即變「彭友」，號召小草包圍北院聲援，砲轟賴清德政府司法迫害，如今逼死了一條人命。

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事發當天，有多名小草在Threads轉發一張圖文，上頭有11名參與京華城案偵辦的檢察官清楚肖像和全名，文字註明「記住他們的名字跟臉」，圖文還特意用上血跡。轉發圖文的小草們指責這些北檢檢察官都是「殺人凶手」，其中還有一人留下「命債，命還」這類威脅意味濃厚的文字，引發大批網友熱議。

北檢昨（2日）深夜嚴正發聲，直言不肖人士在社群平台轉發京華城案之檢察官團隊照片，塗抹血痕並揚言「命債，命還」等情事已涉及暴力恐嚇執法人員，以火速交由北市警察局刑事警察大隊依法即刻速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員之人身安全，並維護司法偵查、審判之純淨空間。其他如法官協會、檢改團體、司法院、行政院等單位和團體都相繼發聲譴責。

而製作小草轉發之圖文的粉專「迷因台式民主」，1日PO出該圖文時還稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧，好像離開世界的只是一隻蚊子」，企圖煽動小草仇恨。面對輿論延燒，遭網友灌爆的「迷因台式民主」絲毫沒有反省之意，今天凌晨加碼公布北院承審京華城案的江姓審判長、許姓和楊姓地院法官的正面肖像和全名。

該粉專語帶挑釁說道：「有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞說北檢已經火速分案偵辦上上篇北檢照片+灑了點『番茄醬』的文，是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇喔？是類似這樣嗎？又找到了一位找了你好久的法官，楊XX！記住他們的名字跟臉！」

今日上午9點多，該粉專又發文自行與民眾黨切割，「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知。」同時粉專也在該篇貼文強調：「命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦，請媒體別塞到我嘴裡。」

此案曝光後，北市警察局馬上鎖定帳號名為「rosetree881」的涉案網友，調查局今下午會同市刑大在新北市汐止區逮捕一名戴姓疑犯。正接受偵訊的戴男疑似為「迷因台式民主」的版主，並非發文恐嚇檢方「命債命還」的「rosetree881」，本身是資訊電腦工程師的戴男供稱是個人政治因素才貼圖上傳網路，但他否認有撰發任何恐嚇威脅性字眼，僅僅是張貼檢察官照片，是遭其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他本人無關。

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粉專「迷因台式民主」列出京華城案偵辦檢察官清楚肖像和全名，企圖煽動小草仇恨。（圖翻攝自臉書，已經馬賽克處理）

隨後「迷因台式民主」發文自行與民眾黨切割。（圖翻攝自臉書，已經馬賽克處理）

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