卓榮泰反對普發現金 國民黨批「超級草包」

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/07/03 16:56

〔記者施曉光／台北報導〕立法院朝野今日下午針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案進行協商，針對行政院長卓榮泰質疑，立法院有聲音主張以普發現金取代國土安全韌性的1500億元以及補助台電的1000億元；國民黨智庫副執行長凌濤批評卓揆談話是「超級草包」，他強調，政府超徵的錢，本來就是額外取得，如果少了超徵經費，國家就會倒，那就是賴政府惡搞台灣，根本與普發現金無關。

凌濤表示，針對2024年政府超徵5283億預算，國民黨主張應該普發現金1萬元，一來原本就是超徵的納稅錢，應該歸還給人民，二來從過去案例來看，政府補助台電，電價還是會漲，還不如發1萬元給大家自己繳。

請繼續往下閱讀...

凌濤指出，卓揆今稱發給人民2300億是掏空國庫、耗損國力，說要拿4100億特別條例強化安全韌性，這番言論就是「超級草包」。

他說，普發現金在美國、新加坡、日本都有案例，美國川普政府就曾計劃對納稅家庭發放5000美元分紅，新加坡今年2月更是早已宣佈對每戶家庭發放800星元（約新台幣1萬9000元），應對高物價，日本首相石破茂也承諾在年底前向全體國民普發現金，難道他們都是掏空國家嗎？

凌濤表示，卓揆稱每個人拿到現金用途不一，無法匯積成塔、積少成多，但國家超徵稅收連年成長，2024年超徵稅收5283億更是創下歷史新高，「本該是人民的錢為何要幫你積少成多，你是什麼共產黨嗎？人民怎麼用現金干你什麼事？」

對於卓揆稱要把錢留給強化國土安全韌性，凌濤質疑，施政報告中未見「國土安全概念」，內容包山包海，把產業、台電撥補、資通安全混雜一談，難不成又要先開空頭支票，匡列4100億讓「綠友友」發大財？1年510億的「全社會防衛韌性委員會」已經匪夷所思，看不見功能，只看到曹興誠、黑熊之流在亂搞，「為何我們要把錢給黑熊之流亂花？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法