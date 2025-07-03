藍白要刪1500億元強化國土防衛韌性 國防部：應付灰色衝突有急迫性

立法院國民黨團擬刪除1500億元的國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，改普發現金1萬元，國防部與海委會今天也在行政院會臨時動議時報告1500億元強化國土防衛韌性的預計用途。（圖由行政院提供）

2025/07/03 16:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團明日擬在立法院會闖關4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除1500億元的國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，改為普發現金1萬元，國防部與海委會今日在行政院會臨時動議時報告1500億元強化國土防衛韌性用途，包括統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖台，各作戰區與烏坵地區，建置機動指揮所與微波系統，擴大衛星租賃等。

根據報告，國防部分包含軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案563億元、指管系統韌性及資安防護擴充案24億元、軍民共同圖像系統監偵能力案5億元、作戰區通資基礎設備提升案107億元、網傳作業設備缺裝補充案2億元，以及重要防護設施改善案448億元。

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軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案部分占比最高，國防部指出，通信依賴海纜易受破壞，加以共軍頻繁進行網路攻擊，因此預計透過租賃新式衛星、建立雲端環境等，提升資安防護能力，而若不做此事，將導致戰時通聯中斷，影響部隊資訊傳遞，網路受攻擊風險也會提升。

至於軍民共同圖像系統監偵能力案，主要是日前頻有小艇滋擾金馬外島、北部海岸與淡水河口。國防部說，為提升監偵能力，因此要整合雷達系統，建立共同圖像平台，提升跨部會防衛效率，避免無法統合雷達情資、即時掌握異常行動，造成國安破口。

海委會預計爭取295億元，用於增建各型海巡艦艇、籌建各型空中無人載具、汰建雷達、紅外線等系統。為呼籲立院支持特別預算，海委會主委管碧玲在院會後記者會時一度哽咽表示，海巡守護國家，國家更要守護海巡，全國海岸必須完整建置熱顯像儀系統等設施，改善夜間肉眼守護國土的窘境，並納入水、空偵蒐能力，讓海巡署守護海疆能力立體化，才能應對複合型多元威脅 。

國防部副部長柏鴻輝強調，應付灰色地帶衝突、認知作戰有其急迫性與必要性，用公務預算編列將緩不濟急，此次提出的特別預算規劃都是針對有迫切的戰備需求，盼人民全力支持。

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