當雙和罷團志工 北漂女刺青師「凹凹」：對台灣這片土地的熱愛與關懷

雙和罷免團隊志工透過官網「我的罷免日常」引起共鳴。（畫面摘自臉書）

2025/07/03 18:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和罷免團隊正在為罷免雙和藍委中和張智倫、永和林德福全力衝刺三階，除了上街頭掃市場的賣力宣傳活動，也透過官網的軟性訴求，邀志工抒發推動罷免心情來與民眾溝通，像是來自雲林的北漂女刺青師「凹凹」，強調自己是基於對台灣這片土地的熱愛與關懷，毅然決然投身其中，充滿感情的心聲，引發許多人的共鳴。

「脫掉志工背心，卸下標語舉牌，我們沒有那麼不一樣」「凹凹」是一位外文系畢業、但喜歡畫畫的刺青師，她加入罷團的契機，除了出自於對自由的捍衛，也來自對台灣這片土地的熱愛與關懷，從一開始面對陌生人會緊張，到現在已經可以站在街頭和路人宣講對話，參與罷免行動的短短數月中，「凹凹」沒想過參與志工，會需要不斷的突破自我。

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「凹凹」指出，作為第一線的陸戰志工，常在穿上背心後，遇到路人以言語和肢體挑釁，面對這些惡言惡語，她們不予反擊，但她想讓大家知道，脫下背心的志工，和大家一樣都只是一般人，有工作、有家庭、有各自站出來的原因，對台灣有滿滿的熱情和愛，但受到攻擊其實也會傷心。

雙和罷團說，在「我的罷免日常」想分享的是這些公民日常生活的縮影，想讓大家知道這些行動的背後，不是政黨、不是資源，亦沒有強力的後台支持，罷團想說的，無關仇恨和豐功偉業，是關於愛的故事，因為平凡，希望更能引發民眾的共鳴，一起完成罷免不適任立委的目標。

雙和罷免團隊志工透過官網「我的罷免日常」引起共鳴。（擷取自臉書）

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