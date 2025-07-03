大罷免轉冷「得分點剩這4席」 罷團估：6人五五波

罷團「護國大遶境」明天從花蓮誓師出發。（資料照）

2025/07/03 19:58

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免倒數不到1個月，罷團人士說，目前罷免氣氛不如預期，原先可望下架10席藍委的氣勢轉緩，評估目前得分點僅剩4席，包含新北市葉元之、桃園市涂權吉、雲林縣丁學忠、台東縣黃建賓，同時提醒，若營造「葉元之死定了」的氛圍，恐讓葉元之成失分破口。此外，護國大遶境明天從花蓮誓師出發，有地方罷團人士建議，聯盟及黨中央應去思考，遶境如何實質影響地方選票。

罷團人士受訪說，三階罷免投票氣氛不如預期，而且藍委危機意識起、頻跑基層，目前罷免得分點僅剩4席，包含新北市葉元之、桃園市涂權吉、雲林丁學忠、台東縣黃建賓4人。他也提到，葉元之恐成失分破口，從立委選戰險勝羅致政，到罷免二階連署份數並未高於安全門檻太多，若讓選民感受到「葉元之死定了」的氛圍，反而可能讓他再次「僥倖過關」。

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該名罷團人士也盤點，部分地區轉為五五波情勢，包含台北市王鴻薇、新北市廖先翔、新竹市鄭正鈐、桃園市牛煦庭、萬美玲以及台中市羅廷瑋。原先可望下架的台北市三姝，其中徐巧芯、李彥秀局勢轉穩，徐巧芯頻跑基層，鎖定地方選民舉辦說明會，頗有效益。他也說，鄭正鈐選區應避免重演高虹安慘劇，「打過頭」反而容易讓選民同情而不投票。

至於被視為罷免頭號目標的花蓮縣立委傅崐萁局勢並不明朗，黨內人士說，傅崐萁過去一人在花蓮打遍天下無敵手、獨自撂倒藍綠，因此，花蓮的罷免重點在於，過去敗給傅崐萁的地方勢力可催出多少同意票，這是一個從未被驗證的題目；此外，雖然罷傅二階連署份數高，但有千份無投票權的原住民連署摻雜其中遭剔除，罷團聲量與地方實際情勢仍有所不同。

另外，對於反共護台志工聯盟與民進黨合作，首站明天從花蓮誓師出發，盼為罷免情勢加溫。有北部地區罷團人士受訪說，可以理解遶境目標是為了把「勢」給造出來，但這個勢如何與地方活動串聯，或讓不熟悉的遶境文化的選民參與，進而影響實質選票，仍需有更多思考。

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