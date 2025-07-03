聲援罷免丁學忠行動看板被拆 罷團痛批「民主尊嚴受極大挑戰」

聲援罷免立委丁學忠的大型看板被拆，縣議員顏嘉葦服務團隊、罷團痛批「駭人聽聞」。（記者李文德攝）

2025/07/03 16:18

〔記者李文德／雲林報導〕罷免立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」指控，民進黨縣議員顏嘉葦聲援行動，懸掛在四湖鄉的大型看板昨遭不明人士破壞，將鷹架全數拆除，僅留下被剪斷的鐵絲圈。罷團痛批「駭人聽聞，民主尊嚴受極大挑戰」。今（3日）下午與議員服務團隊志工團長郭佩瑄開記者會，說明事件始末。

郭佩瑄表示，6月25日起陸續在雲林第一選區（海線）鄉鎮設大型看板，昨天下午接獲民眾反映，四湖鄉中正路及鄉道雲136-1線長5.4米、寬4.5米的大型看板被拆，就連竹架悉數拆盡，僅剩下幾個被剪除下來的鐵絲，令人感到詫異，晚間已前往報案，警方也受理案件。

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「嚴正提出抗議」郭佩瑄表示，罷免權是憲法賦予人民的權利，在民主國家內不同聲音應該被包容，對於此次看板「被消失」，根本就是對民主的踐踏，甚至影響公民、人民的權利，對於拆除一事強烈譴責。如果忽視了，這樣的事情會不斷上演，呼籲鄉親可以提供照片、影片、人證，交給警方調查。

罷團發言人露西歸表示，民主應是包容多元聲音，怎會一面看板在這，就遭受到完全被拔除殆盡，正告行使這種行為的幕後黑手，「拆除一面看板，只會讓人民舉起千千萬萬塊看板」，打壓一次聲音，只會讓人民更大聲想要追求民主自由，雲林不應是言論自由被嚴重打壓的地方。

最後，罷團志工們與郭佩瑄，高舉「徹查暴行揪出兇手」、「雲林民主最黑暗的一頁」等手板，高喊「公民不退，恐嚇無用」口號，強烈表達不滿。

罷團與縣議員顏嘉葦服務團隊開記者會，譴責大型看板遭不明人士拆除。（記者李文德攝）

聲援罷免的設置於四湖鄉的大型看板設置不到數日就被拆，縣議員顏嘉葦服務團隊、罷團痛批「駭人聽聞」。（圖由郭佩瑄提供）

罷團與縣議員服務團隊開記者會，譴責大型看板遭不明人士拆除。（記者李文德攝）

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