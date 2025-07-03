朱立倫稱國防預算僅刪減1％ 行政院拿數據打臉

國防部副部長柏鴻輝解釋，國外差旅費被刪15%，影響國軍出國受訓與國外重要會議，如果這些會議取消不去了，與國外的溝通就會中斷；而且這兩年很多新型武器即將交運，差旅費包含這些新型武器的前置訓練，嚴重地影響戰力推展。 （行政院提供）

2025/07/03 15:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統「團結國家十講」第四講矛頭指向在野擋國防預算，國民黨主席朱立倫卻表示，今年國防預算創下新高，達4760億元，而刪減幅度是史上相對低，只有1％，痛批賴清德帶頭造謠，行政院李慧芝今（3）日在院會記者會解釋，國防預算刪除數是84億元，凍結數是899億元，刪除加凍結的比例高達20%以上，這是近年最高。

根據國民黨團的數據，2025年原編列國防預算4760億，最終立院刪減48億，刪減比例1.01％；2024年原編列4405億，最終立院刪減61億，刪減比例1.39％。

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李慧芝表示，在野黨所宣稱數字，其實也不太一致，有人說84億元，有人說48億元，可能也是因為當初立法院審議過程比較混亂，但48億元是委員會所刪減的部分，另外還通刪高達36億元，所以總刪除金額達到84億元。

李慧芝說，通刪的部分，包括軍事設備與設施費用、投資項目，還有國外差旅費、教育費，另外凍結的部分899億，包括武器採購、後勤補給和油料業務費，嚴重影響到國家的防衛能力。

國防部副部長柏鴻輝解釋，國外差旅費被刪15%，影響國軍出國受訓與國外重要會議，如果這些會議取消不去了，與國外的溝通就會中斷，尤其這兩年很多新型武器即將交運，差旅費包含這些新型武器的前置訓練，嚴重地影響戰力推展。

柏鴻輝說，萬安演習、同心自強演習與地方政府相關預算，立法院一毛也沒刪，但國防部國內差旅卻刪20%，且不能留流用，影響到國防部與地方政府的溝通運作，現在可能要採文書或視訊的方式。

柏鴻輝指出，通刪的36億元，還包括文宣費，過去國防部必須在各縣市政府的協助下走入校園，有效的獲得所需要的人力，但現在如何做有效募兵？而且敵人對我們的認知作戰更加猖獗，中國兩棲登陸艦已到基隆外海24海里，用肉眼都可以看到，中國用大外宣、恫嚇方式威脅國人，但文宣費卻被刪，如何安定民心？

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