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    首頁　>　政治

    許富舜︰請檢方偵辦柯文哲夫妻收受政治「現金」是否依法登錄

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

    2025/07/03 15:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，柯昔日學生、醫師許富舜年初爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，被柯妻陳佩琪提告加重誹謗。許富舜的律師邱啟鴻今代發許富舜聲明稿，指所知所聞，據實陳述予社會大眾無任何毀謗陳佩琪或柯文哲之意，對於不起訴之判決深感贊同及欣慰，但也請檢方勿枉勿縱、積極偵辦柯文哲及陳佩琪收受政治「現金」是否有依法登錄。

    許富舜今年初爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，2014年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，當年她所募得的款項皆交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款未收到收據，陳佩琪則指稱遭人污衊，對許、鄭兩人提告加重誹謗。台北地檢署調查後認為，兩人皆是基於親身經歷所發表評論，並無犯意，今處分不起訴。

    謙眾國際法律事務所律師邱啟鴻今代發許富舜聲明稿表示，目前尚未收到不起訴處分書，無法知悉檢察官所認理由為何，無法具體對外說明。

    聲明也重申，許富舜身為柯文哲的學生，過去曾親自協助柯文哲競選活動等事宜，此為陳佩琪所知悉，就許富舜所知所聞，據實陳述予社會大眾，實屬可受公評之事，無任何毀謗陳佩琪或柯文哲之意，檢察官所明察秋毫後所為不起訴決定，許富舜深感贊同及欣慰。

    聲明最後呼籲，關於柯文哲與陳佩琪當初收受之政治「現金」，是否有依法登錄、或有違規、挪作私用等，關乎政治誠信，懇請檢方勿枉勿縱、積極偵辦、徹底釐清，還給社會一個交代。

    律師代發許富舜聲明。（記者楊心慧翻攝）

    律師代發許富舜聲明。（記者楊心慧翻攝）

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