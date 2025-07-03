為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    恐嚇京華城案檢察官 劍青檢改：政黨領袖應嚴厲譴責制止

    有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字，劍青檢改今發表聲明譴責。（圖翻攝自Threads）

    有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字，劍青檢改今發表聲明譴責。（圖翻攝自Threads）

    2025/07/03 16:23

    〔記者王定傳／台北報導〕網路出現轉發參與偵辦京華城案的台北地檢署檢察官肖像和全名，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」等具威嚇、仇恨性圖文；劍青檢改今發聲明表示，這些圖文不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，製造「寒蟬效應」，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍，期盼各政黨領袖應齊聲譴責這次圖文事件。

    劍青檢改表示，網軍利用圖文恐嚇檢察官，其更大用意在於，威嚇基層檢察官尋求自保，日後盡量不要接辦特定政治族群的案件，否則下場就是遭到威脅恐嚇，試圖在檢察官之間製造「寒蟬效應」。倘若得逞，無異於一碰特定族群宛如「碰瓷」，一碰就動輒得咎，彼等竟能獲特殊司法豁免，違反憲法平等與司法公正原則。

    劍青檢改指出，任何人涉嫌犯罪都辦，任何沒犯罪都應當查明還清白，這是檢察官的責任與使命；當前，基層檢察官揹負極為沉重的案件質量，仍秉持公正，總體不予追訴的案件數量高達8成以上（不起訴及簽結等），基層檢察官面對嚴峻的辦案環境，處於中共威脅與網軍恐嚇之下，只能頂著風雨前進。

    劍青檢改期勉全國基層檢察官勇敢，「我們會團結在一起，當我們選擇擔任檢察官這個工作，就只能謹記我們對國家和憲法的誓詞，守護這個國家的法治與公平」。也期盼，國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間及尊重與保護，更希望各政黨領袖，站在國家長遠制度的角度，不僅不要煽惑攻擊司法，更應該齊聲譴責這次圖文事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播