恐嚇京華城案檢察官 劍青檢改：政黨領袖應嚴厲譴責制止

有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字，劍青檢改今發表聲明譴責。（圖翻攝自Threads）

2025/07/03 16:23

〔記者王定傳／台北報導〕網路出現轉發參與偵辦京華城案的台北地檢署檢察官肖像和全名，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」等具威嚇、仇恨性圖文；劍青檢改今發聲明表示，這些圖文不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，製造「寒蟬效應」，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍，期盼各政黨領袖應齊聲譴責這次圖文事件。

劍青檢改表示，網軍利用圖文恐嚇檢察官，其更大用意在於，威嚇基層檢察官尋求自保，日後盡量不要接辦特定政治族群的案件，否則下場就是遭到威脅恐嚇，試圖在檢察官之間製造「寒蟬效應」。倘若得逞，無異於一碰特定族群宛如「碰瓷」，一碰就動輒得咎，彼等竟能獲特殊司法豁免，違反憲法平等與司法公正原則。

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劍青檢改指出，任何人涉嫌犯罪都辦，任何沒犯罪都應當查明還清白，這是檢察官的責任與使命；當前，基層檢察官揹負極為沉重的案件質量，仍秉持公正，總體不予追訴的案件數量高達8成以上（不起訴及簽結等），基層檢察官面對嚴峻的辦案環境，處於中共威脅與網軍恐嚇之下，只能頂著風雨前進。

劍青檢改期勉全國基層檢察官勇敢，「我們會團結在一起，當我們選擇擔任檢察官這個工作，就只能謹記我們對國家和憲法的誓詞，守護這個國家的法治與公平」。也期盼，國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間及尊重與保護，更希望各政黨領袖，站在國家長遠制度的角度，不僅不要煽惑攻擊司法，更應該齊聲譴責這次圖文事件。

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