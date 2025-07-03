竹市府即起人事凍結公務員人心惶惶 市府：依規辦理

涉貪停職的新竹市長高虹安面臨罷免投票，竹市府即起人事凍結，導致公務員人心惶惶。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/03 19:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安遭罷免投票7月26日舉行，有市府人員投訴指稱，因高虹安要被罷免投票，也影響到市府員工權利，包括相關的人事異動在中選會6月20日宣佈成案及罷免投票日後就被凍結了，導致無法在投票日前申請異動，影響公務員權益，甚至有約聘雇及公務員因家庭因素及生涯規畫想異動離開及調整，也無法提出申請，或者提出申請也被凍結暫緩，向市府人事處詢問竟得到不會有公文通知的回覆。公務員私下抱怨都是因高虹安個人要被罷免，搞到公務員人心惶惶，府內人員早已無心市政。

對此，市府人事處指出，是依照公務人員任用法第26之1條規定辦理，而代理市長邱臣遠也指示要依法依規辦理，妥善處理，會與相關同仁說明。其規定條文提到民選首長或民意機關首長受罷免時，自宣告日起到罷免投票結果公告日止，不得任用或遷調人員。因此從6月20日起到罷免投票公告結果期間，市府相關人事異動都凍結，這是有法可循的情況。

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有公務員私下提到，其實早在高虹安要被罷免進入二階連署階段，就有公務員及約聘人員想要申請異動，尤其知道有超過5萬人連署時，就趕緊提出借調及異動申請需求，就怕之後會受到影響。據了解，從二階連署開始到三階成案期間，市府內部確實有很多人想異動，包括科員及科長及約聘雇人員，除高虹安在任期間已因人事異動頻繁導致人心惶惶，如今高虹安要被罷免投票，人事又凍結，府內氣氛低迷，多數市府人員早已無心市政。

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