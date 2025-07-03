「最重磅看板設計」上架吳興街 剷除黑芯：展現台灣獨有生命力

罷團「剷除黑芯」在信義區吳興街99巷口懸掛創意看板。（記者董冠怡攝）

2025/07/03 14:35

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免國民黨籍台北市第七選舉區立法委員徐巧芯的「剷除黑芯」，持續在信義、南松山上架看板，宣傳七月廿六日同意罷免，其中懸掛於信義區吳興街九十九巷口的一面，正好在徐巧芯的不同意罷免廣告隔壁，並發揮巧思寫下「松信區值得比左邊更好、更專業的立委」，獲得社群支持者好評「設計大成功！」

這面掛在吳興街巷口外牆的廣告看板，比徐巧芯的「不同意罷免」、「請一定要出門投票」還大至少二倍，底圖背景是徐巧芯的輪廓，搭配「剷除黑芯」常用的紫色元素，建物窗戶位置則不偏不倚蓋住人像嘴部，搭配文字「松信區值得比左邊更好、更專業的立委」及「同意罷免」。

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「剷除黑芯」並以「最重磅看板設計」形容它，揉合傳統的透天老宅，展現台灣獨有的文化與生命力，引發人們對於未來的美好想像，「罷免護台，同意是愛，左邊這位我們不要啦！」目前持續進行「你家借我掛─松信牆面串聯行動」，號召更多「熱血朋朋」響應，擴大能見度，捍衛主權、反共護台。

此外，罷團說，現在也有機會在路上看到罷免徐巧芯的公車班次，包括行駛永春高中至青年公園、吳興街至衡陽路、松德站至圓環、福德街至松山車站等路線，記者今天途經金山南路時，就有捕捉到車身左側顯示「問政要專業、國會要正常，投下對台灣的情書！」

多條路線公車的車身也可見「同意罷免徐巧芯」的廣告。（記者董冠怡攝）

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