不只升等商務艙 卓榮泰預告：還有更多敬軍優惠

7月起，現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班將可優先登機，行政院長卓榮泰今天在行政院會表示，其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠。（行政院提供）

2025/07/03 14:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕7月起，現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班將可優先登機，行政院長卓榮泰今（３）日在行政院會說，其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠，共同展現民眾對國軍的支持。

卓揆表示，中國不斷以軍事或是灰色地帶侵擾台灣，國人安居樂業，如常生活、工作、求學不受影響，有賴國軍官兵全天候待命，在國土每個角落保衛家園，國軍貢獻付出值得國人尊敬與支持。

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卓揆表示，為表達對全體國軍肯定，感謝交通部積極協調航空業者，宣佈7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司的國際性航班，可享有優先登機禮遇。在機位確定之後，若商務艙有空位時，也優先提供給現役軍人升等，這些都是對軍人的禮遇與尊重。這項政策表達國人對國軍地位與榮譽感的高度重視，用具體行動來感謝軍人為國奉獻的範例。

卓揆指出，除交通部的措施之外，在九三軍人節前後，相關部會也會積極協調民間企業及所管轄場館、遊樂區等設施，推出更多的敬軍優惠，共同展現政府對社會、對國軍官兵的支持和感謝。

卓揆也說，在93軍人節前夕推出多項軍人的優惠活動，體現賴總統健康、均衡、團結的治國理念，讓軍民一體、同島一命的精神，轉化為社會溫暖長久的風氣。後續仰賴各部會通力合作，讓政策更完善、更具執行力。

國軍優先登機禮遇，總統賴清德更「加碼」希望增加「優先升等」敬軍措施，引發熱議，行政院發言人李慧芝轉述，交通部長陳世凱於行政院會透露，華航董事長高星潢已協調、幫忙號召幾家航空公司業者，但相關內容須由交通部說明。

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