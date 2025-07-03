為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德下令綠支援罷團！黃國昌嗆連公民課都死當

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/07/03 16:33

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入決戰階段，反共護台聯盟、民進黨合作發起「護國大遶境」，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會下令，全體黨公職配合民團規劃給予最大協助，並以實際行動聲援，號召所有「保台香燈腳」站出來。民眾黨主席黃國昌今日表示，大惡罷是一場由民進黨搞出的行動，賴只是從幕後藏鏡人走到幕前而已，他對其指令不感到驚訝。

    「拒絕被監督 全面罷免在野立委」

    黃國昌痛批，請賴清德告訴台灣人，有哪個民主政府的總統，只因為拒絕受到監督，錢愛怎麼花就怎麼花、側翼愛怎麼養就怎麼養，就出面號召無差別全面罷免在野黨立委？不只沒上過憲法課，連公民課都死當。

    此外，針對AIT處長谷立言呼籲朝野共挺國防支出，黃國昌回應，民眾黨充分支持國防預算，他也曾和谷立言面對面談過相關議題，基於對AIT跟谷處長的尊重，細節不方便詳細轉述；但可以清楚向大家報告，民眾黨對國防預算的支持，充分反映在預算提案上，有客觀事實佐證，AIT也表達充分理解跟支持。

    黃國昌亦透露，除了國防議題，他也和AIT談到能源議題，說明民眾黨主張台灣應該繼續使用核電，以挽救民進黨錯誤的能源政策，AIT也表示認同支持，更表示台美可以針對核電使用議題，有進一步交流合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播