賴清德下令綠支援罷團！黃國昌嗆連公民課都死當

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/03 16:33

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入決戰階段，反共護台聯盟、民進黨合作發起「護國大遶境」，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會下令，全體黨公職配合民團規劃給予最大協助，並以實際行動聲援，號召所有「保台香燈腳」站出來。民眾黨主席黃國昌今日表示，大惡罷是一場由民進黨搞出的行動，賴只是從幕後藏鏡人走到幕前而已，他對其指令不感到驚訝。

「拒絕被監督 全面罷免在野立委」

黃國昌痛批，請賴清德告訴台灣人，有哪個民主政府的總統，只因為拒絕受到監督，錢愛怎麼花就怎麼花、側翼愛怎麼養就怎麼養，就出面號召無差別全面罷免在野黨立委？不只沒上過憲法課，連公民課都死當。

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此外，針對AIT處長谷立言呼籲朝野共挺國防支出，黃國昌回應，民眾黨充分支持國防預算，他也曾和谷立言面對面談過相關議題，基於對AIT跟谷處長的尊重，細節不方便詳細轉述；但可以清楚向大家報告，民眾黨對國防預算的支持，充分反映在預算提案上，有客觀事實佐證，AIT也表達充分理解跟支持。

黃國昌亦透露，除了國防議題，他也和AIT談到能源議題，說明民眾黨主張台灣應該繼續使用核電，以挽救民進黨錯誤的能源政策，AIT也表示認同支持，更表示台美可以針對核電使用議題，有進一步交流合作。

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