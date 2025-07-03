牛煦庭稱不容忍造謠仔 陳曉煒批牛才讓人大失所望

罷免立法委員牛煦庭領銜人陳曉煒（前）已展開「罷免是愛，行腳桃園」活動。（資料照）

2025/07/03 16:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨立委許智傑、張雅琳與罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭案領銜人、牧師陳曉煒，今天上午在立法院召開記者會，齊聲呼籲罷免牛煦庭後，牛接受媒體採訪時回應「對造謠仔絕對不容忍」，對此，陳曉煒強調，對於任何與事實出入的地方，罷團都樂意牛點出指正，但牛參與過的不適當法案，民眾絕對不會忘記。

牛煦庭說，罷團寫在罷免理由書上的內容，滿滿造謠，如果社會放任這些造謠仔用虛假的理由來罷免立委，請問民主還有什麼前途可言？罷團長期利用錯誤的資訊，包括國道客運補貼預算等，來製造仇恨，此風不可長，他呼籲桃1民眾收到選舉公報時，花一點時間認真看他的答辯書，將打臉並拆穿罷團的謊言。

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陳曉煒則表示，牛煦庭舉的國道客運補貼例子，是因公路總局認為公路與監理業務預算中有20億遭凍結，涵蓋公路公共運輸永續計畫、交通平權計畫及2030年客運車輛電動化推動計畫，將影響地方政府對客運路線虧損補貼及電動巴士補助案的執行，因後來解凍預算才解決問題，牛卻不提解凍預算一事，才是斷章取義、製造仇恨的人，牛甚至痛斥選民「垃圾」、文宣攻擊特定人物，而不是就政策辯護，都帶著滿滿惡意，讓曾經支持過牛的人看到牛的所作所為，都大失所望。

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