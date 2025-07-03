牛煦庭垃圾說挨轟 桃園選民：不應把人民當垃圾丟掉

民進黨立委張雅琳、許智傑、「桃汰牛氓」罷免行動領銜人陳曉煒、女神下午茶、媒體公關工作者貓貓、時事評論者HOW等人，今天共同在立法院召開「回收牛煦庭，守護立法院」記者會。（記者李文馨攝）

2025/07/03 15:47

〔記者李文馨／台北報導〕面臨罷免危機的國民黨桃園市立委牛煦庭，近日遭爆在個人臉書辱罵罷免民團是「垃圾」，引發輿論批評。民進黨立委今天與罷免團體、桃園選民共同召開記者會譴責，牛煦庭此舉已嚴重背離身為民意代表的基本素養；身為桃一選民的網紅「女神下午茶」說，「我們不是垃圾，我們是選民，不是選上了，就可以把人民當成垃圾丟掉！」

牛煦庭透過新聞稿回應，公共議題的討論，應該建立在真實上，罷免團體卻長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。

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民進黨立委張雅琳、許智傑、「桃汰牛氓」罷免行動領銜人陳曉煒、女神下午茶、媒體公關工作者貓貓、時事評論者HOW等人，今天共同在立法院召開「回收牛煦庭，守護立法院」記者會。記者會尾聲將6瓶貼有桃園6區立委姓名的水瓶放進回收袋中，象徵「回收不適任」立委行動，呼籲桃園市民於7月26日站出來，一起六區全罷，守護桃園。

張雅琳表示，牛煦庭近日在社群平台上，先指稱支持罷免的高中同學是「垃圾」，遭到輿論譴責後，仍持續在臉書私人帳號中對參與罷免行動的民眾發文嘲諷，種種言行無疑是對民意的貶低與抹黑。她認為，這已非單一失言可辯，而是對人民集體意志的踐踏。

許智傑批評，牛煦庭平常人模人樣，擁有高學歷，遇到事端竟然露出如此流氓的行為，毫無節制地動粗，人前人後前後不一。他補充，去年5月17日國民黨強行通過擴權法案時，「牛煦庭將我從主席台上拉下，其他人把他架住時，竟然對我連續出拳，彷彿要往死裡打一般，現在想起來還心有餘悸。」

網紅「女神下午茶」說，身為牛煦庭的選民，對於他這一年來在國會的行為，實在失望到極點，如在立法院毀憲亂政、暴力推人、亂刪預算、修惡財劃法、推動親中法案。對於牛的「垃圾說」，她強調，我們不是垃圾，我們是選民、是人民、是讓你進國會的人，「不是選上了，就可以把人民當成垃圾丟掉！」

時事評論者HOW認為，面對政治攻防時，情緒有時難免失控，特別是在網路時代，許多言論被誤解、放大、甚至曲解。但牛煦庭是一位以改革者形象自居、以青年正義標榜自我的立委，一邊高喊透明與進步，一邊卻在私底下對選民貼上「垃圾」標籤，這背後暴露的，是雙重標準與權力傲慢。

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