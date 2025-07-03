關鍵字觸發！聽到路過阿姨對她喊6字 徐巧芯「轉頭狂嗆10幾秒」

一名路過阿姨對他們喊「大罷免大成功！」結果徐巧芯立刻轉頭回嗆「大罷免大失敗」、「選輸了就翻桌」等話，回嗆過程長達10秒以上。（圖擷取自葉元之YouTube頻道「葉元之·原汁原味」）

2025/07/03 15:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之今（3）日上午在立委徐巧芯陪同下，前往台北市警局中正第一分局報案，指控罷免團體發放不實文宣。期間，1名路過的阿姨對他們喊「大罷免大成功！」結果徐巧芯立刻轉頭回嗆「大罷免大失敗」、「選輸了就翻桌」等話，回嗆過程長達10秒以上。

葉元之今日前往中正第一分局門口開直播表示，前幾天有板橋社區居民提供1份罷免團體的文宣給他，內容中充斥許多謠言及不實資訊，他認為已經違反《選罷法》，因此邀請徐巧芯來陪同報案。

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未料直播過程中，1名路過的阿姨突然朝2人高喊「大罷免大成功！」徐巧芯立刻轉頭回嗆：「大罷免大失敗齁！這個大惡罷大失敗，不要民主輸不起啊！選輸了就翻桌喔？選輸了就翻桌，國會民進黨選輸就翻桌，就是像這個樣子！」整段回應歷時逾10秒。曾因掃街時揶揄嗆聲民眾「好怕喔！」而遭批評的葉元之，則未對嗆聲的阿姨做回應。

政治工作者周軒今日也在臉書上發文，貼出了這段影片，他表示，徐巧芯敢嗆民眾，是因為有底氣。昨天他上節目，身邊的國民黨台北市議員秦慧珠才說「徐巧芯目前回穩了」，周軒也不忘宣傳：「請大家告訴大家。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「民代嗆選民，真棒」、「所以她又開始囂張了」、「原來她一回穩了就開始大咬」、「民代嗆民眾 真敢」、「一定要罷掉」、「他一直在幫自己拉同意票」、「她又來送票」、「這樣嗆民眾可以回穩？穩輸吧？」「不把選民放在眼裡，一定要罷掉她」。

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