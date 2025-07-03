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    1500億國安預算恐歸零！國防部：運用1151億打造安全韌性、促進經濟動能

    行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」其中1500億國土安全韌性預算面臨國民黨立委強烈杯葛，恐遭全數刪除。（示意圖）

    行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」其中1500億國土安全韌性預算面臨國民黨立委強烈杯葛，恐遭全數刪除。（示意圖）

    2025/07/03 14:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」其中1500億國土安全韌性預算面臨國民黨立委強烈杯葛，恐遭全數刪除。國防部今（3）日說明，國軍規畫運用1151億元，提升軍民通用的資通電韌性並更新庫儲設備、工兵機具等。因應區域局勢動盪及敵情威脅變動，唯有透過特別預算集中資源、重點整建、快速籌獲，才能在關鍵時刻維持戰力，促進國內經濟動能需求，打造安全韌性國家。

    國防部表示，為強化國土安全韌性，國軍秉「防護與備援」原則，規劃運用新台幣1151億元，首先建構「機動、備援、軍民通用之資通電架構」，其範疇是針對資通電網路，建立雲端與機動作業環境、擴大衛星租賃、更新伺服器與強化資安防禦等。同時於各作戰區與烏坵地區，建置機動指揮所與微波系統。統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖臺。更需提升全台光纖網路搶修能量，確保即毀即修，維持通信暢通。

    另外，國防部也將運用這筆預算提升高耗損零附件、燃油與飲用水等戰略物資儲備量，同時改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，以強化戰備量能，有效應對中共灰色侵擾與提高作戰持續力。另為因應新裝成軍、後備戰力及實戰化訓練需求擴增，整建訓場設施，以符國軍訓練實需。

    國防部強調，因應區域局勢動盪與敵情威脅，若僅以年度預算逐年挹注，勢難趕上威脅變動。唯有透過特別預算，集中資源、重點整建、快速籌獲，方能於關鍵時刻維持國軍戰力；同時促進國內經濟動能需求，打造安全韌性的國家。

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