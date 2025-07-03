首波罷免案7/26登場 7/16起禁散布民調、投票當天禁罷免活動

中選會今天表示，自7月16日起至投票截止前，不得散布、評論罷免民調。（資料照）

2025/07/03 14:12

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案定於7月26日投票。中選會今天表示，投票日當天零時起不能有罷免或助選活動，而罷免活動期間自7月16日至25日止，期間內每天上午7時前或晚間10時後不得進行公開罷免活動；另提醒，自7月16日起至投票截止前，不得散布、評論罷免民調。

中選會今天表示，首波罷免活動期間自7月16日至7月25日止，政黨及任何人不得在這段期間的每天上午7時前或晚間10時後，從事公開罷免活動；但不妨礙居民生活或社會安寧的活動，不在此限，如網路或媒體播送支持或反對罷免宣傳廣告，不受時間限制。

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7/26零時起禁罷免活動

中選會說明，報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體所刊登或播送的罷免廣告，應於該廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊；不得接受個人、法人、團體或機構直接或間接委託刊播；受委託刊播罷免廣告的廣告檔案、所設定放送的觀眾及條件等完整紀錄，自刊播罷免廣告時起，應留存4年。

中選會補充，廣播電視得有償提供時段，供罷免案領銜人或被罷免人進行罷免案宣傳；在罷免相關議題的論政、新聞報導或邀請領銜人或被罷免人參加節目應公正公平對待。至於公共廣播電視台及非營利的廣播電視等不得播送支持或反對罷免的宣傳廣告。

中選會強調，政黨及任何人不得在投票日從事罷免活動，因此投票日當天凌晨0時起，各報紙、雜誌、廣播電視、網路等或其他媒體業者，均不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。

7/16起禁散布評論民調

對於民意調查資料發布標準，中選會說，政黨及任何人自罷免案宣告成立起至投票日前10天所發布的罷免民調資料，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。但若由領銜人或被罷免人自行推估，不在此限。

中選會表示，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民調及其他各式具民調外觀的資料。

此外，中選會說，罷免案提議領銜人、被罷免人及為罷免案助勢之人、罷免案辦事處負責人及辦事人員之罷免言論，不得有下列情事煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序、觸犯其他刑事法律規定之罪。

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