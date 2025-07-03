谷立言盼朝野力挺國防支出 王定宇：藍白持續說謊惡鬥

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/07/03 14:31

〔記者陳政宇／台北報導〕美國在台協會處長谷立言昨表示，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，他深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。對此，民進黨籍外交及國防委員會成員王定宇今（3日）表示，當國際和台灣公民都已注意國家安全的需求，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌仍持續以說謊、政黨惡鬥的態度回應，呼籲大罷免一定要大成功，方能搶救國家。

王定宇今受訪表示，總統賴清德特別呼籲藍白兩黨不要恣意阻擾國防預算，尤其嚴重刪減不僅影響國防運作，更向國際盟友傳遞錯誤訊息，而谷立言也代表美國政府提出正式呼籲；朱立倫與黃國昌等人卻持續用謊言、對抗與嗆聲，來回應國家安全的需求。

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王定宇說，國家安全牽涉台灣不分黨派的每一個人，一旦沒有安全，民主自由、甚至連拚經濟都將成為泡影，這攸關每個人的身家性命，也攸關國際盟友怎麼看待台灣是否重視自身安全。

關於今年度國防預算刪凍狀況，王定宇說明，朱立倫刻意忽略在院會提出通減3%的40多億元，在野黨甚至故意不講凍結數，且解凍條件綁定諸多不合理條款，許多項目甚至需送至院會解凍，難上加難。若非民意及大罷免，藍白兩黨為了搶救自己的政治生命，現在才拚命趕著解凍預算，但對於國家造成的傷害、以及傳遞給國際的負面訊息，「坦白講，難以挽回」。

「當朱立倫、黃國昌用謊言回應時，真以為AIT跟美國政府沒有做功課嗎？」王定宇舉例說，重量級的共和黨籍參議員蘇利文曾直接點名國民黨，惡意刪減國防預算是在玩極度危險的遊戲；擔任美國總統川普第一任期的國安會副顧問博明也曾當著立法院長韓國瑜的面，直陳藍白不僅實質影響台灣國防運作，更向美國政府傳遞極其危險的訊號。

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