藍白將全刪國土安全韌性預算1500億 學者批：與國際趨勢不符

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今受訪說，1500億元國土安全韌性預算若全刪，將對國土安全構成實質衝擊。（資料照）

2025/07/03 14:49

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中1500億元國土安全韌性預算面臨藍白立委強烈杯葛，恐遭全數刪除。對此，國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲今（3）日受訪指出，韌性建設早已是歐美國家強化國防的重要一環，我國若將該筆預算全數刪除，與國際趨勢和潮流不符，也將削弱應對中國「灰色地帶侵擾」的第一線防護能力，對我國國土安全構成實質衝擊。

蘇紫雲受訪說，歐盟今年3月才通過「韌性戰略」，北約高峰會更在上週決議將國防支出提升至GDP的5%，其中約1.5%用於關鍵基礎設施建設，目的正是因應軍事與非軍事的混合威脅，明確納入民防與基礎設施強化。「國土韌性」在歐美已非新鮮事，反而是國防整體戰略的重要支柱。

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他強調，台灣的防衛戰略建立於「總體防衛」（Total Defense）概念之上，分為「國防」、「海防」、「民防」三大支柱，此次韌性預算正是聚焦在「海防」與「民防」的強化。他指出，今年四月中共在所謂「海峽雷霆」演習中，明確將我方能源設施列為攻擊目標，若韌性預算遭刪減，防護能力也會受到影響。

針對國土安全特別預算內容，蘇紫雲說，其中最大宗項目是強化海巡力量。我國作為海洋國家，面對中國海警艦艇頻繁侵擾，更應重視海防第一線韌性建構，中國海警當前擁有約150艘大型巡防艦，其中更有2艘為萬噸級，反觀台灣僅有約15艘千噸以上巡防艦，數量與規模均嚴重失衡。

此外，蘇指出，為強化我方對快艇、橡皮艇等低矮目標的偵蒐能力，也需增設熱影像系統與雷達站，並建構無人機立體偵蒐巡邏體系，同時改善海巡人員待遇，這些均屬國土防衛第一線所需。

至於藍營立委質疑該預算應另列入國防預算，蘇紫雲說明，該預算多屬海巡署與內政部、經濟部業管的建設項目，依法本不屬於國防部預算，採用特別預算形式整合提出，合乎預算法規範。

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