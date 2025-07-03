平埔正名》反對政院版專法 伍麗華偕學者籲修「原住民身分法」

民進黨立委伍麗華（左二）3日召開「原住民就是原住民─原住民身分法修正草案」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/07/03 15:53

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院版「平埔原住民族群身分法草案」已送進立法院內審議，但以專法而非修正「原住民身分法」引發原住民族群不滿。民進黨立委伍麗華今日協同原民青年、學者專家召開記者會呼籲，應以「原住民身分法」為優先，不僅能兼顧轉型正義、憲法判決主文，更是讓平埔族回歸原住民身分的最好途徑。

憲法法庭111年度憲判字第17號「西拉雅族原住民身分案」判決，要求行政機關應於今年10月27日前完成修法或立法。伍麗華指出，憲法判決中明確揭示修法或另立專法皆是可行方向；而不管是修法或是另立專法，都應該回歸憲判意旨，明確肯認「既存於台灣之所有台灣南島語系民族」同為台灣原住民族身分。

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她說明，有別於行政院的專法草案，她選擇修正「原住民身分法」有3大主要理由。首先，在憲法判決主文是聚焦在確認並賦予「身分」原住民就是原住民，應該還給過去平埔族人應有的原住民族身分，但是要如何設計其他衍生權利，這是需要細膩的規劃，不應該把兩者綁在一起，模糊憲法判決的焦點。

伍麗華認為，再者，原住民的身分認同，不應該被制度用期限、地域甚至是姓名所限制，所以修正「原住民身分法」，也可以一併解決現有的排灣、噶瑪蘭等族人因為長輩未完成登記而喪失原住民身分的問題。

她續指，最後，原住民身分法中有許多殖民與威權時期的遺緒，例如山地原住民、平地原住民及「台灣光復」等字眼，也藉著這次修法一併修正。現行法延續以平地、山地原住民稱呼，讓人誤以為是族群的分類，因此，修法改正名稱為「山地行政區原住民」及「平地行政區原住民」，精確還原現行以地域分類的邏輯。

此外，東華大學法律系教授傲予莫那Awi．Mona也說，山地、平地原住民的分類本就是殖民治理的產物，未來不應該再用山地和平地去分類，而是用國家行政區域治理去理解，從這個更開放的角度來說，就沒有修憲與否的問題。另，憲法判決也提及，身分與資源配置沒有必然關係，兩者可分開處理，現行法制也已有行政院核定民族別的機制可因應，因此以原住民身分法為基準的立法模式，最能夠回應現況。

道卡斯族青年王商益、巴布薩族青年李筠慧則強調，他們不是新來的原住民，而是被國家遺忘的原住民族，呼籲政府，應以「原住民身分法」為優先，積極回復所有原住民族完整的身分與權利，實踐轉型正義與歷史正義。

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