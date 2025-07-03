「命債命還」恐嚇京華城案檢察官 行政院：不會姑息、速查嚴辦

社群媒體昨刊登經手京華城弊案的11名檢察官照片，並在照片上後製血痕，上面寫有「命債，命還」等恐嚇、仇恨性圖文，對此，行政院發言人李慧芝今（3）日在院會後記者會表示，政府對於暴力及恐嚇言論，尤其是對於執法人員進行生命威脅，絕對不會姑息，目前司法警察機關已經依法啟動速查嚴辦。（記者鍾麗華攝）

2025/07/03 13:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕社群媒體昨刊登經手京華城弊案的11名檢察官照片，並在照片上後製血痕，上面寫有「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文，也有法官的姓名和照片被揭露，對此，行政院發言人李慧芝今（3）日在院會後記者會表示，政府對於暴力及恐嚇言論，尤其是對於執法人員進行生命威脅，絕對不會姑息，目前司法警察機關已經依法啟動速查嚴辦。

李慧芝表示，台灣是言論自由的國家，但言論自由並不是沒有界線，政府對於暴力及恐嚇言論，尤其是對於執法人員進行生命威脅，絕對不會姑息，目前司法警察機關已經依法啟動速查嚴辦，確保檢察官、法官等執法人員之人身安全，維護司法偵查、審判之純淨空間。

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李慧芝指出，我們也再次呼籲各界尊重個案的司法獨立審判，而有關法院組織法所引發的相關爭議，已經有許多法律團體表達不同的意見，我們也尊重司法院對於法院組織法是否提出憲法救濟的決定。

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