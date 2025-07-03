他稱若被中國統治「健保千萬不要倒」 網轟：國家倒了健保還會在？

有民眾近日接受街訪時宣稱「是立委在罷免，不是我們人群在罷免」、「希望如果說中國統治我們的話，健保千萬不要倒」，引發其他網友議論，並紛紛留言批評。（圖擷自YouTube）

2025/07/03 16:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免邁入第三階段，第一波投票將在7月26日舉行，不過有民眾近日接受街訪時卻稱「是立委在罷免，不是我們人群在罷免」、「希望如果說中國統治我們的話，健保千萬不要倒」，引發網友議論，並紛紛留言批評「國家都倒了，健保還會在？」、「統一後就什麼都沒有了，留島不留人阿」、「器官都沒了⋯還要用什麼健保」。

YouTube頻道「486系列之486街頭全民調」昨分享街訪影片，內容為詢問民眾對罷免的看法，其中一位民眾在受訪時卻稱「罷免是你們說的阿，那我要說什麼，就好比說你要罷免我，我就同意你或不同意你而已嘛。那深究背後的原因還是說，罷免說的人是誰，那你覺得誰說的罷免，立委阿，是立委在罷免，不是我們人群在罷免，是他們營造一種風向，讓我們去迎合接受這個社會氛圍。立委當然是主使者阿，當然下面的人看到有利可圖，立委才舉這個旗嘛」。

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這名男子還說「我只希望如果說，中國統治我們的話，健保千萬不要倒，這是我唯一的希望」、「勞保國民年金倒一倒是無所謂的，但健保倒的話真的很多人都是不方便，而且也不太可能改這個制度」。

他也宣稱「譬如說香港它改什麼，我是不知道啦，但大體跟細微的那些不可能讓社會上產生動盪。但讓你們在這裡罷免人的時候，我覺得這就是一種，動盪我們政界的平衡的那種感覺」。

對此「486街頭全民調」在threads貼出影片片段時直言「當下採訪內心反映（應）？」，網友也紛紛留言質疑「被統一不被殺就不錯了還輪得到你用健保？」、「被中國統一還妄想能有健保⋯」、「明明知道兩國之間的差別，卻還在那邊帶風向說給中共統治也沒差，其實他自己身體很誠實嘛」、「健保不要倒，然後勞保倒了沒關係？真的頭腦不清醒要去看醫生啊！」、「你知道你繳的健保費已經在養依親的人嗎？」、「充滿名詞堆砌的空洞內容，流於表面淺碟、矛盾且不堪討論和檢驗」。

有網友更貼出「香港醫院等待檢查的時間」的門診排期圖片，上頭顯示今年6月想要檢驗「膀胱尿道造影」要排3個月，想要「超聲波掃描」要排36個月，想要「電腦掃描」要排47個月，想要「乳房造影」要排46個月，想要「磁力共振」要排29個月，想要「核子醫學」檢驗要排11個月。網友質疑「讓中共統治你各位就燒香保佑自己身體不要出狀況，讓你原位癌等到癌末」。

相關影片請見︰

中山區街訪，為什麼要同意罷免王鴻薇？最多民眾無法接受的是...【486街頭全民調】

有網友貼出「香港醫院等待檢查的時間」的門診排期圖片，上頭顯示今年6月想要檢驗「超聲波掃描」要排36個月，想要「電腦掃描」要排47個月。網友直呼「讓中共統治你各位就燒香保佑自己身體不要出狀況，讓你原位癌等到癌末」。（圖擷自threads）

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