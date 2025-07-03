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    首頁　>　政治

    今年金廈泳渡可能停辦 金門地方人士：去年就有預感

    海基會副董事長羅文嘉（右四）去年與國民黨立委陳玉珍（左三）前往海邊觀看金廈泳渡會場。（資料照）

    海基會副董事長羅文嘉（右四）去年與國民黨立委陳玉珍（左三）前往海邊觀看金廈泳渡會場。（資料照）

    2025/07/03 14:38

    〔記者吳正庭／金門報導〕第13屆金廈泳渡在滲入「政治」疑慮後，今天傳出可能「停辦」，雖讓不少地方人士錯愕，但也有人認為，從去年財團法人海峽交流基金會在金門設立據點，副董事長羅文嘉與中國官員在海泳現場差點「同框」的經驗，今年的停辦，似乎已在某些人士預料中。

    對於金廈泳渡可能停辦，副縣長李文良說，現在兩岸氛圍確實不太好，也擔心活動有統戰意涵，因此尊重中央看法，至於是否能以延期取代停辦？因事涉潮汐、氣候及行政流程，延期有困難。

    金廈泳渡2009年首辦以來，僅2020、2021、2022年因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延辦3次，另於2017年因中國「金磚5國」會議延辦1次，其餘每年都由金廈合辦。縣府表示，舉辦期間「1船盯1人」，除少部分上岸前體力不支，各屆選手都平安抵達。

    泳壇人士指出，根據往年經驗，兩岸體育界官員應邀參加海泳開幕式，「你來我往」很正常，去年有不同氛圍，應邀出席的中國官員十分低調，連金門縣府安排的遊覽行程都婉拒，甚至傳出中方官員若與我方海基會人員見面將遭處分，因此未在開幕致詞即「快閃」，趕搭數10公尺外專船回廈門；巧合的是，中國官員前腳走，羅文嘉等海基會人員「淡入」會場，由於時間落差，羅文嘉與中國官員「同場未同框」，羅文嘉當時還說，兩岸距離那麼近，和平不應該那麼遠。

    地方反映，仍希望今年看到金廈海泳正常舉行。

    金門縣副縣長李文良（右二）等縣政府官員去年在烈嶼鄉雙口海邊送中國體育部門官員上船。（資料照）

    金門縣副縣長李文良（右二）等縣政府官員去年在烈嶼鄉雙口海邊送中國體育部門官員上船。（資料照）

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