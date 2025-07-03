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    萬美玲喊告罷團侵犯肖像權 陳培瑜：做賊心虛才威嚇百姓試圖閃避

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並由立法委員陳培瑜說明（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並由立法委員陳培瑜說明（記者田裕華攝）

    2025/07/03 14:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共護台志工聯盟與桃園罷免團體今（3）日召開「要告一起告」記者會，批評國民黨立委萬美玲濫用肖像權提告，意圖透過司法手段打壓公民罷免行動。民進黨立委陳培瑜表示，所有要被罷免的藍委，你們該做的不是惡意提告罷團，而是向選民說明自己是否舔共賣台。

    陳培瑜在臉書PO文表示，所有要被罷免的藍委，你們該做的不是惡意提告罷團，而是向選民說明自己是否舔共賣台，今天，參與桃園罷團的記者會。萬美玲以侵犯肖像權為由提告罷團，造成志工的恐慌。不禁讓人懷疑，面對選民的質疑，萬美玲做賊心虛，才會透過轉移焦點、威嚇百姓的方式試圖閃避。

    陳培瑜指出，萬美玲畢業自「中國統戰部」直接管轄的廣州暨南大學，曝光後卻將資料從立院網站上刪除，啟人疑竇。順帶一提，傅崐萁也是校友之一，陳玉珍「引中資入關」的《離島建設條例》、陳永康「架空總統國安權限」的《國家安全戰略法》，有多位被罷藍委都有參與連署，萬美玲當然也有！

    陳培瑜續指，國會擴權、三大惡法、總預算遭惡意刪凍，都有被罷藍委的份，這些問題沒有一位被罷藍委敢正面回應，罷免投票剩下不到30天，開始有許多被罷藍委反而濫用司法資源，惡意提告罷團。

    陳培瑜直言，後續這些被罷藍委，可能會陸續透過各種手段欺壓罷團。我們會堅定地站在小蝦米罷團身邊，對抗惡霸大鯨魚。不適格的賣台藍委，全部都該被罷免！7月26日請全台灣人一票拉一票，一起投下同意罷免！

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