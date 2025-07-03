立委籲建不適任教練查詢系統 教育部：暫無法源依據、朝修國體法明定

人本教育基金會今天偕同民進黨立委陳培瑜、張雅琳及被害學生家長召開「請新竹、花蓮縣府不要再漠視兒少安全運動教練不適任制度也需立即建立」記者會。（記者李文馨攝）

2025/07/03 14:57

〔記者李文馨／台北報導〕人本教育基金會今天偕同立委與受害者家長召開記者會，指新竹縣1名黃姓教練對7位學生犯猥褻罪，但縣府未說明有無普查過黃過去任職學校，且該名教練在民間場館任職，觸及兒少可能更多。立委張雅琳主張應建置不適任教練查詢系統，教育部回應，因涉及個資，目前沒有法律依據，未來朝修正國民體育法方式明定。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新竹縣1名黃姓教練過去至少對7位學生犯猥褻罪、權勢性騷擾罪，已由高等法院判決在案；但黃不只在4、5所學校任職，也擔任過4所以上民間館場的教練，可能藉此接觸更多學生，即便黃姓教練性侵認定屬實，學校卻以保密為由只普查女學生。

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此外，馮喬蘭指出，花蓮也有1名李姓教練，民國107年曾對未滿14歲的學生性交、猥褻遭判刑，學校已將其解聘且終身不得擔任教育人員，但李卻仍在民間俱樂部擔任總教練。她說，李去年4月被撤銷運動教練執照，但同年花蓮縣長盃羽球錦標賽上仍列為教練，今年5月甚至帶團赴日比賽，縣府還發新聞稿大力讚揚，痛批此事荒謬至極。

「這不是漏洞，而是破口。」張雅琳說，運動訓練不只在學校，在工作室、俱樂部一樣有教練，主張應建制不適任教練查詢系統，並將兒少工作證納入國民體育法中，確保指導兒少運動的教練都接受過保護訓練。陳培瑜也說，體育署應站在社會公益角度揭露狼教練資訊，撤照後應積極公告。

教育部體育署副組長戴琬琳回應，上述2案目前均是撤銷教練證且終身不得聘用，已將註銷教練證的名單函知給地方政府，並轉知學校、體育場館等；至於不適任名單查詢涉及個資，現階段各個單位可從教練證查詢系統，查詢聘僱對象是否具備合格教練資格。

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