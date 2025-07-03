林楚茵助講 「基隆絕沛」領銜人：1人拉3票 罷免大成功

罷團「基隆絕沛」今天上午到基隆信義市場宣講，民進黨立委林楚茵、基隆市議員陳宜、鄭文婷、罷團領銜人陳青逸向過往民眾喊話投下7月26日同意票。（記者俞肇福攝）

2025/07/03 16:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會公告7月26日舉辦罷免投票，罷團「基隆絕沛」志工近日如火如荼宣講，民進黨立委林楚茵今天上午帶領民進黨議員陳宜、鄭文婷等一早到信義市場掃街，她說，民進黨全力站出來協助公民團體站第一線協助罷免，成為公民的力量。林沛祥把罷免團體說成邊緣人，近日更說「不是講話大聲就會贏」，如何對得起當初投票給他的人？

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，罷免行動已深獲民心，他號召每人多拉3票，有信心讓同意票衝上8到9萬票，順利罷不適任的國民黨立委林沛祥，為基隆爭一口氣、為台灣守住民主。陳青逸透過麥克風向現場的商家、民眾致歉，但是為了台灣民主，他拜託大家一起出來投票，投同意罷免票。

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綠委林楚茵上午帶領陳宜、鄭文婷等一早到信義市場掃街，她說，距離投票還有一段時間，現在全力衝刺中，民進黨全力站出來協助公民團體站第一線協助罷免，成為公民的力量。

陳青逸說，「基隆絕沛」今晚6點在基隆火車站南站宣講，民進黨不分區立委郭昱晴、退役飛官「鷹爸」徐崇岳也將到場力挺，希望爭取基隆通勤族的支持。

基隆絕沛領銜人陳青逸說，7月3日晚上6點在基隆火車站南站有宣講活動，民進黨不分區立委郭昱晴、退役飛官鷹爸到場力挺。（記者俞肇福攝）

罷團「基隆絕沛」與民進黨立委林楚茵、基隆市議員陳宜、鄭文婷、罷團領銜人陳青逸到基隆信義市場宣講。（記者俞肇福攝）

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