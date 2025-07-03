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    國民黨挺高虹安反罷免 錢康明：叫林耕仁情何以堪？

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明表示這叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？圖為藍白合體在夜市宣傳反罷免情形。（記者洪美秀攝）

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明表示這叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？圖為藍白合體在夜市宣傳反罷免情形。（記者洪美秀攝）

    2025/07/03 15:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票26日舉行，藍白也合體反罷免，高虹安任內的前文化局長錢康明發文提到，高虹安涉貪被判刑停職是由國民黨籍2022年市長候選人林耕仁所告發，而在高虹安去年7月26日因一審被判7年4個月停職後，林耕仁也在粉專提到「天道輪迴 舉頭三尺 尊重司法 嚴謹判決」，如今藍白竟合體反罷免，錢康明批國民黨此舉讓林耕仁情何以堪？稱如今的國民黨已讓人看不起，籲市民726罷免投同意票，安定新竹就要同意罷免，讓新竹恢復正常。

    錢康明諷，藍白合體反罷免，如今的新竹市國民黨，真的讓人看不起也扶不起，竹市國民黨人數眾多，卻人才寥寥，高虹安擔任立委期間貪污罪成立，一審被判7年4個月，如果國民黨人看到林耕仁去年7月26日的臉書貼文「天道輪迴 舉頭三尺 尊重司法 嚴謹判決」，再看到國民黨如今出錢出力挺高虹安，是要叫林耕仁情何以堪？他認為罷免高虹安成功後，或許國民黨部分市議員和高虹安的合作項目才會浮現，籲市民同意罷免，安定新竹，趕走高虹安的好朋友們。

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明則稱叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？（照片取自錢康明臉書）

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明則稱叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？（照片取自錢康明臉書）

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明則稱叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？（照片取自錢康明臉書）

    國民黨挺涉貪停職新竹市長高虹安反罷免 ，前文化局長錢康明則稱叫國民黨籍的林耕仁情何以堪？（照片取自錢康明臉書）

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