藍白擬刪國土防衛預算普發現金 卓榮泰憂：掏空國庫、耗損國力

藍白擬刪除1500億元的國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，改普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天在院會憂心表示，這是再次掏空國庫、耗損國力。（資料照，行政院提供）

2025/07/03 13:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團明日擬在立法院會闖關4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除1500億元的國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，加入普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今（3）日在院會憂心，這是再次掏空國庫、耗損國力。

卓揆強調，強化國土安全韌性1500億元，預算編列在國防部、海委會、農業部以及內政部4大部會。其中國防部的軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升、指管系統韌性及資安防護擴充、軍民共同圖像系統監偵能力、作戰區資通基礎設備提升等。

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卓揆指出，海委會部分有增建海巡艦艇，強化無人機、部署艦艇系統，還有提升海巡勤務裝備，改善老舊廳舍與水域碼頭。內政部有防災協作中心、村里防災緊急衛生設備建制、加強反恐維安能量、關鍵基礎設施防護效能建制，及改善公有建築物防火避難空間。農業部則包括漁船動態監測系統建制、強化糧食儲備及穩定緊急時期糧倉供應。

卓揆說，國會要用普發現金，來取代1500億元及補助台電的1000億元，這萬萬不得，形同把民生物資和國土安全，政府該維護的責任轉交到國人、個人身上，而每個人所拿到的現金用途不一，無法匯聚成塔、積少成多。

卓揆指出，如果普發現金，未來力道會變小、效率會變慢，在產業支持方、穩定民生、維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護、農糧安全儲備、資通訊的安全維護的力道會變小。

卓揆強調，在野政黨如果這麼做的話，恐怕也負不起這樣的責任，是再次掏空國庫、耗損國力。而國安是一個整體的網，不能有所缺漏與缺口，預算也是整體的，如像是審查總預算、亂刪亂凍打折扣，會再一次形成強化國土安全韌性嚴重不足、力道的減小。

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