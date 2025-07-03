小草轉11名京華城案檢察官照威脅「命債命還」！黃國昌回應了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/03 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，週二（1日）勘驗前台北市副市長彭振聲等人偵訊錄音，突然傳來彭妻輕生消息，彭振聲當庭崩潰痛哭，民眾黨當天號召小草包圍北院。事後有網友在網上貼出參與此案的台北地檢署檢察官肖像和全名，留下威脅辦案檢方生命安全的文字，有多名小草轉發並嗆「命債命還」，引發熱議。針對此事，民眾黨主席黃國昌表示，「這樣的行為不該被容忍」。

彭振聲妻子不幸離世後，有網友製作圖片，上面有參與京華城案偵辦的檢察官清楚肖像和全名，並註明「記住他們的名字跟臉」，圖文還特意用上血跡，轉發圖文的小草們指責這些北檢檢察官都是「殺人兇手」，其中還有人留下「命債命還」這類威脅意味濃厚的文字。

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而北檢2日深夜發出聲明，針對不肖人士於社群平台刊登偵辦京華城案之檢察官團隊照片，塗抹血痕並揚言「命債，命還」等情，已涉及暴力恐嚇執法人員之犯行，此案已由台北市政府警察局刑事警察大隊依法即刻速查嚴辦。

綜合媒體報導，黃國昌今日上午在民眾黨記者會上對此回應，「這樣的行為不應該被容忍」，並要法務部「該辦就好好辦」。黃國昌說，在一個民主法治的國家，當民進黨用恨撕裂這個社會時，要循正道幫台灣人民討回公道。

但黃國昌也提醒法務部「不要雙標」，他說，一堆在網路上恐嚇、肉搜以及公審的人，全部都應該用同標準查辦。

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